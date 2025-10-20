Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi: Sahalara döneceği tarih belli oldu
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırladığı derbide sakatlanan ve bir süredir sahalardan uzak kalan Wilfried Singo'nun sahalara döneceği tarih belli oldu.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Wilfried Singo'nun geri dönüşü için yeni gelişme yaşandı.
DERBİDE SAHADA OLACAK
A Spor'un haberine göre; Wilfried Singo, Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor derbisinde sahada olabilecek.
BODO GLIMT MAÇINA YETİŞMEYECEK
Süper Lig'deki Başakşehir maçını kaçıran Singo'nun, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo Glimt maçında oynaması mümkün görünmüyor.
1 KASIM'DA FORMASINA KAVUŞACAK
