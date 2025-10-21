Pes dedirten olay! Hamamböceğini öldürmek isterken apartmanı ateşe verdi

Korkunç olay, Güney Kore’nin Osan kentinde yaşandı. Evinde hamamböceği gören bir kadın, üzerine yanıcı böcek spreyi sıktığı hayvanı çakmakla yakmak istedi.

Bu sırada evdeki eşyaları tutuşturan kadın, daha önce de aynı yöntemi kullandığını ancak bu kez kontrolü kaybettiğini belirtti.

YANGINDAN KAÇMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Evden yan daireye sıçrayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yangında, binanın beşinci katında yaşayan bir aile iki aylık bebeklerini yan binadaki komşuya uzatarak kurtardı. Ancak anne, binadan atlamaya çalışırken yere düşerek hayatını kaybetti.

Alt katında iş yerleri bulunan ve ikinci ile beşinci katları arasında 32 dairenin yer aldığı binada büyük hasara yol açan yangında sekiz kişi de dumandan etkilendi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.