İstanbul'da akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuk kadın kılığına girerek hırsızlık yaptı

İstanbul Arnavutköy'de apartman girişlerinde beraberinde getirdiği çarşafı giyen çocuk, marketlere girdi. Kadın kılığındaki çocuk, çalışanların dikkatini çekmemek için reyonlarda gezdi.

O ANLAR KAMERADA

Daha sonra airfryer başta olmak üzere teknolojik cihazları ve bir market arabasını alarak dışarı çıkan çocuğun hırsızlık anları güvenlik kameralarına tarafından görüntülendi. Görüntülerde çocuğun çarşaf giyip markette dolaştığı, ürünleri zaman zaman çarşafın altına gizlediği ve kasadan geçmeden uzaklaştığı görüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Kadın kılığına giren çocuk hırsız, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.