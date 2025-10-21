Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Adana'da "kuş barakamı yaktın" diyerek arkadaşı Mehmet Aldanma'yı katletti!

Adana'da "kuş barakamı yaktın" diyerek arkadaşı Mehmet Aldanma'yı katletti!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da kuş barakası yakılmasının ardından Mehmet Aldanma ile arasında husumet çıkan Ö.A., 100 metre mesafeden defalarca ateş açarak arkadaşını sırtından vurdu. Cinayetin işlendiği mahalledeki evlerden birinde yakalanan Ö.A., "Silahlar sıkıldı, kimin sıktığını bilmiyorum. Mehmet’i ben vurmadım" dedi.

Adana’da husumetli olduğu arkadaşını yaklaşık 100 metreden tabancayla vurarak öldüren 19 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Tutuklanan şüpheli, "Mehmet’i ben vurmadım" diyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Adana'da

Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Kavaklı Mahallesi’nde meydana gelen olayda; Ö.A.’nın (19) kuş barakası yakıldı. Bu nedenle Ö.A. mahalleden arkadaşı Mehmet Aldanma’yı (19) sorumlu tutarak tartıştı. Aralarındaki tartışma sonrası ikili birbirine husumet beslemeye başladı. Olay günü mahallede karşılaşan ikili arasında yeniden kavga çıktı. Bu sırada Ö.A. tabancasını çekti, Aldanma ise kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından Ö.A., yaklaşık 100 metre mesafeden defalarca ateş açarak arkadaşını sırtından vurdu.

Adana'da


Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aldanma, Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ancak ertesi gün hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan şüpheli Ö.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay süren takibin ardından Ö.A., cinayetin işlendiği mahalledeki bir evde yakalandı.

Adana'da

"SİLAHLAR SIKILDI BEN SIKMADIM"

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde "Silahlar sıkıldı, kimin sıktığını bilmiyorum. Mehmet’i ben vurmadım" diyerek suçlamayı reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

