Ormanda 8 saatlik kabus! Yaşlı adam ekipleri harekete geçirdi

Düzce'nin Korugöl mevkiinde sabah saatlerinde mantar toplamak için evinden ayrılan 75 yaşındaki Tahir T.'den uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve yerel sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

8 SAAT SONRA BULUNDU

Ekipler, Korugöl Turizm alanları çevresinde yaklaşık 3 kilometrelik bir alanda yoğun arama çalışması başlattı. Yaklaşık 8 saat süren aramaların ardından Tahir T., ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Arazi aracıyla güvenli bir şekilde ana yola çıkarılan Tahir T., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.