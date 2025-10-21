Bakteri müzesi! RSKK Patojen Bankasında bakteriler 71 yıldır saklanıyor

ESMA ALTIN - Hastalıkların teşhisi ve bilimsel çalışmaların desteklenmesi amacıyla faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek patojen bankası laboratuvarı, kapılarını gazetemize açtı.

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Refik Saydam Kültür Koleksiyonu (RSKK) Laboratuvarı’nda 1954’ten beri 1.629 tür ve 29.556 farklı bakteri suşu (bir mikroorganizmanın genetik alt tipi) bulunuyor.

Covid-19, difteri, boğmaca, tetanos gibi aşılar ve birçok enfeksiyon hastalığının test kitleri üretimi için suş temin ettiklerini ifade eden RSKK Laboratuvar Sorumlusu Uzm. Dr. Demet Özyanar Yumuşak, Türkiye’nin en eski patojen bankası hakkında bilgi verdi.

BAKTERİLER 100 YIL CANLI KALIYOR

RSKK Patojen Bankası tarafından geliştirilen patojenlerin doğaya ve insana zararsız yöntemlerle saklandığını belirten Yumuşak, bunların 100 yıl canlı kalabildiğini söyledi. Yumuşak, “Patojen bankasındaki suşlar, hastalıkların tanısında referans malzeme olarak, endüstriyel üretimde, eğitimde ve ileri düzey bilimsel araştırmalarda kullanılıyor” bilgisini paylaştı.

Bu suşların özellikle halk sağlığı açısından önemine dikkat çeken Yumuşak, “1954 yılından beri stratejik öneme sahip suşlar saklanıyor. Bunlar, gelecek yıllarda karşımıza çıkacak enfeksiyon hastalıklarına da ışık tutacaktır” dedi. Aşı çalışmalarında da önemli rol oynadıklarını belirten Yumuşak, uygun şart ve imkânlar sağlandığında kit üretiminde, antijen üretiminde veya aşı çalışması yapmak isteyenlere patojen temin ettiklerini aktardı.