Çağın hastalığına hipnoz tedavisi! Adını yeni duyuyor olabilirsiniz ama fibromiyalaji milyonların derdi

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Sabah yorgun uyanıyorsunuz, bütün kaslarınız ağrıyor, ama doktor “testleriniz normal” diyor. Bu tablo tanıdık geliyorsa, siz de milyonlarca kişi gibi fibromiyalji yaşıyor olabilirsiniz.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) son verilerine göre, dünya genelinde her 20 kişiden biri bu sendromdan etkileniyor. Psikolojik durumun tetiklediği bu hastalığın kadınlarda görülme oranı ise erkeklere göre üç ila dört kat daha fazla.

Fibromiyaljinin, vücudun belirli bölgelerinde yaygın kas-iskelet ağrıları, uyku bozukluğu, yorgunluk, unutkanlık ve duygusal dalgalanmalarla kendini gösteren bir kronik ağrı sendromu olduğunu söyleyen geleneksel tıp uzmanı ve klinik psikolog Dr. Figen Üzer, “Laboratuvar ya da görüntüleme sonuçlarında görülemeyen ve birçok belirti ile ortaya çıkan fibromiyaljinin teşhisi iki ila beş yıl sürüyor. Yüzde 20-40 oranında işgücü kaybına sebep oluyor. Türkiye’de yaklaşık 3 milyon fibromiyalji hastasının bulunduğu düşünülüyor” değerlendirmesini yaptı.

Dr. Üzer, fibromiyaljinin ‘tek bir ilaç’la çözülebilecek bir durum olmadığına işaret ederek, “Bu sendrom, biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin birlikte ele alındığı bütüncül tedavi modelleri ile tedavi edilebilir. Antidepresanlar, kas gevşeticiler, uyku düzenleyici ilaçlar, egzersiz ve fizik tedavi programları, bilişsel davranışçı terapi (BDT) yanında geleneksel tıp uygulamalarından da faydalanmak gerekir. Hipnoz, nefes egzersizleri, mindfulness, aromaterapi ve masaj en sık başvurulan geleneksel tıp uygulamalarındandır” dedi.

Psikolog Dr. Figen Üzer

YILLARDIR GEÇMEYEN AĞRILARA ÇÖZÜM

Bu hastalığın sadece bedeni değil, zihni de yorduğunu vurgulayan Dr. Üzer, multidisipliner yaklaşımla uygulanan hipnoterapi yöntemlerinin, yıllardır süren kronik ağrı sendromunda başarılı sonuçlar alınmasını sağladığını belirterek, “Hipnoz, kişinin yoğun konsantrasyon ve derin rahatlama hâline getirilmesiyle bilinçaltı düzeyine ulaşarak duygusal ve zihinsel değişimlerin gerçekleştirilmesine yönelik uygulanan bir tekniktir. Hipnoz, beyin dalgalarını düzenleyerek ağrı eşiğini yükseltebilir. 2024 yılında, Journal of Pain Research dergisinde yayımlanan bir meta-analiz, hipnoterapinin fibromiyalji ağrısında yüzde 30’a kadar semptom azalması sağlayabildiğini gösteriyor. Genel olarak hipnoterapi destekli tedavilerle yüzde 30-60 arasında ağrı ve stres azalması sağlanabiliyor” diye konuştu.

"SUSTUKLARIMIZI BEDENİMİZ KONUŞUYOR"

Fibromiyaljinin çağımızın hayat tarzının bir yansıması olduğunu aktaran Dr. Figen Üzer, modern dünyanın üç karakteristik özelliğinin bu hastalığın zeminini hazırladığını belirterek, “1. Sürekli stres ve hız kültürü: Zihinsel alarm sistemi hep açık. 2. Dijital yorgunluk: Ekran karşısında geçirilen uzun saatler, kas gerginliğini artırıyor. 3. Duygusal bastırma: Hislerini bastıran kişilerde bedensel ifade yolları devreye giriyor, yani beden konuşuyor” dedi.

AĞRIYI BEYİNDE YENMEK

Fibromiyalji tedavisinde hipnozun umut verici sonuçlar verdiğini söyleyen Dr. Figen Üzer, “Hipnoz, bakış, söz veya bazı yardımcı nesneler kullanılarak telkinle oluşturulan özel bir bilinç hâlidir. Amaç, kişide duygu, düşünce ve davranış değişikliğini oluşturmaktır. Bu sırada kişi çevreden gelen tüm (ses, ışık, koku vb.) uyaranlara kendini kapatır veya aldırmazken, hipnoz yapan kişinin telkinlerini artmış bir dikkatle dinler, anlar ve gönüllü katılımla uygular. Hipnoz sırasında kişi hem bilinçli hem de bilinçaltı düzeyde farkındalık kazanır. Beynin ağrı merkezlerinde gevşeme sağlandığında, ağrı hissi azalır. Yapılan EEG çalışmalarında, hipnoz esnasında alfa ve teta beyin dalgalarının arttığı ve bunun ağrı eşiğini yükselttiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle hipnoz, fibromiyaljinin ruhsal kökenine dokunabilen az sayıdaki yöntemden biri olarak değerlendirilir” diye konuştu.