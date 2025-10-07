Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > DSÖ: Dünyada her 5 yetişkinden 1'i tütün bağımlısı

DSÖ: Dünyada her 5 yetişkinden 1'i tütün bağımlısı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
DSÖ: Dünyada her 5 yetişkinden 1&#039;i tütün bağımlısı
Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tütün kullanılan kişi sayısında yaşanan azalmaya rağmen dünya genelinde her 5 yetişkinden 1'inin tütün bağımlısı olmaya devam ettiğini belirtti. DSÖ raporunda ayrıca dünya genelinde 100 milyondan fazla insanın artık elektronik sigara kullandığı da bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel olarak tütün kullanımıyla ilgili yeni raporunu açıkladı.

Dünya genelinde sigara tüketiminin azaldığı ancak tütün salgınının henüz bitmediği aktarılan raporda, 2000'de 1,38 milyar olan tütün kullanıcılarının sayısının 2024'te 1,2 milyara düştüğü kaydedildi.

DSÖ: Dünyada her 5 yetişkinden 1'i tütün bağımlısı - 1. Resim

HER 5 YETİŞKİNDEN 1'İ TÜTÜN BAĞIMLISI 

Raporda, 2010'dan bu yana tütün kullanan kişi sayısının 120 milyon azaldığı, bunun da göreceli olarak yüzde 27'lik bir düşüşe denk geldiği ifade edildi. Milyonlarca insanın tütünü bırakması veya başlamamayı tercih etmesine rağmen dünya genelinde her 5 yetişkinden 1'inin tütün bağımlısı olmaya devam ettiği vurgulanan raporda, tütün kullanımının her yıl milyonlarca önlenebilir ölüme yol açmaya devam ettiği bilgileri paylaşıldı.

"DÜNYA GENELİNDE 100 MİLYONDAN FAZLA İNSAN ARTIK ELEKTRONİK SİGARA KULLANIYOR"

Raporda, küresel elektronik sigara kullanımına ilişkin rakamların endişe verici olduğunun altı çizildi. "Dünya genelinde 100 milyondan fazla insan artık elektronik sigara kullanıyor." denilen raporda, bu 100 milyon kişiden çoğunluğu yüksek gelirli ülkelerde olmak üzere en az 86 milyonunu yetişkinlerin, en az 15 milyonunu ise 13-15 yaşında ergen çocukların oluşturduğu belirtildi.

DSÖ: Dünyada her 5 yetişkinden 1'i tütün bağımlısı - 2. Resim

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Dünya genelindeki ülkelerin tütün kontrol çabaları sayesinde milyonlarca insan tütün kullanımını bırakıyor veya tütün kullanmaya başlamıyor." ifadesini kullandı.

Tütün endüstrisinin, bu güçlü ilerlemeye, gençleri agresif bir şekilde hedef alan yeni nikotin ürünleriyle karşılık verdiğini vurgulayan Ghebreyesus, hükümetlere, kanıtlanmış tütün kontrol politikalarını uygulamada daha hızlı ve daha güçlü hareket etme çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Gazze'de anlaşma için yoğun çaba harcıyor, güçlü bir lider
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uzmanı paylaştı! Kahveyi antioksidan deposuna çevirecek 3 yöntem: Her sabah bir tutam ekleyin - SağlıkUzmanı paylaştı! Kahveyi antioksidan deposuna çevirecek 3 yöntemBilim insanları açıkladı! 15 dakika fazla uyumak erken ölüm riskini azaltıyor - SağlıkBilim insanları açıkladı! 'Ekstra 15 dakika' erken ölüm riskini azaltıyorParkinson'un erken belirtileri nelerdir? Hastalığı atlatmak mümkün mü? - SağlıkParkinson'un erken belirtileri nelerdir? Hastalığı atlatmak mümkün mü?Kötü uyku beyni yaşlandırıyor: Demans riski artıyor! - SağlıkKötü uyku beyni yaşlandırıyor: Demans riski artıyor!Canan Karatay’a göre ‘süper besin’: Kalbi tıkır tıkır, kemikleri sapasağlam yapıyor - SağlıkKaratay’a göre ‘süper besin’: Kemikleri çelik gibi yapıyorBeslenme ruh sağlığı için de önemli! Depresyona karşı Akdeniz diyeti - SağlıkDepresyona karşı Akdeniz diyeti
Sonraki Haber Yükleniyor...