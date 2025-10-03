Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kasai'den dünyaya yayıldı: DSÖ korkutucu tabloyu açıkladı! Salgın binlerce can aldı, durdurulamıyor

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika’da bu yıl 4 bin 200’den fazla kişinin hayatını kaybettiği kolera salgınının devam ettiğini açıkladı. 23 ülkede 190 binden fazla vakayla insani krize dönüşen salgında, kötü sanitasyon ve iklim kaynaklı sel felaketleri hastalığın yayılmasını hızlandırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yıl Afrika kıtasında yaşanan kolera salgınında şu ana kadar 4 bin 200’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

DSÖ Afrika Bölge Ofisi Bölgesel Acil Durumlar Direktör Vekili Patrick Abok, Angola’da çevrimiçi gerçekleştirilen basın toplantısında, bölgenin son dönemde en ciddi sağlık acil durumlarından biriyle mücadele ettiğini ifade etti.

KASAİ EYALETİNDEN DÜNYAYA YAYILDI

Abok, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kasai eyaletinde ortaya çıkan yeni Ebola salgınının, kolera, M çiçeği virüsü (mpox), kızamık ve diğer hastalıkların halihazırda kırılgan olan sağlık sistemini zorladığına dikkati çekti.

Kasai'den dünyaya yayıldı: DSÖ korkutucu tabloyu açıkladı! Salgın binlerce can aldı, durdurulamıyor - 1. Resim

SALGIN 16 ÜLKEDE AKTİF

Patrick Abok, "Sadece bu yıl 23 ülkede 190 binden fazla kişi koleraya yakalandı ve 4 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, bu ülkelerin 16'sında salgınlar aktif olarak sürüyor. Güvenli suya ve hijyen tesislerine erişim yetersiz olduğu için kolera, insani kriz yaşanan bölgelerde ciddi halk sağlığı riski olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kasai'den dünyaya yayıldı: DSÖ korkutucu tabloyu açıkladı! Salgın binlerce can aldı, durdurulamıyor - 2. Resim

DSÖ'nün kolera tedavi merkezlerini desteklediğini, malzeme sağladığını ve hastalığın yayılmasını engellemek için aşılama çalışmaları yürüttüğünü belirten Abok, bu yıl 15 milyondan fazla doz kolera aşısının uygulandığını kaydetti.

Kasai'den dünyaya yayıldı: DSÖ korkutucu tabloyu açıkladı! Salgın binlerce can aldı, durdurulamıyor - 3. Resim

4 ÜLKEDE HIZLA YAYILIYOR

Abok, ayrıca kötü sanitasyon koşulları ve iklim kaynaklı sel felaketleri nedeniyle Çad, Sudan, Etiyopya ve KDC gibi ülkelerde kolera vakalarının hızla yayıldığına işaret etti.

Kolera, kirli su veya yiyecek tüketilmesiyle bulaşan bakteriyel enfeksiyon olarak biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

