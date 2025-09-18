Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > DSÖ'den Ebola alarmı: 48 vakadan 31'i hayatını kaybetti

DSÖ'den Ebola alarmı: 48 vakadan 31'i hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
DSÖ&#039;den Ebola alarmı: 48 vakadan 31&#039;i hayatını kaybetti
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yeni Ebola salgını can almaya devam ediyor. DSÖ, 48 vakadan 31’inin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık ekipleri sahada mücadeleyi sürdürürken, ek aşı sevkiyatıyla salgının yayılmasını önlemeye çalışıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) yeni bir Ebola salgını nedeniyle 48 vaka tespit edildiğini ve 31 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında salgının gidişatıyla ilgili güncel verileri paylaştı. Ghebreyesus, KDC yetkililerinin salgınla mücadeleye devam ettiğini belirterek, ülkenin güneyinde teyit edilen 48 vakanın 31’inin ölümle sonuçlandığını söyledi.

DSÖ’nün KDC’ye 14 tondan fazla tıbbi malzeme gönderdiğini ve 48 uzmanın sahada görev yaptığını aktaran Ghebreyesus, 48 yatak kapasiteli bir Ebola tedavi merkezinin işletilmesine destek verildiğini ifade etti. Ayrıca aşılamanın sürdüğünü ve şu ana kadar 16 kişinin tedavisinin devam ettiğini, 14 kişinin iyileştiğini, iki kişinin ise 16 Eylül’de taburcu edildiğini belirtti.

DSÖ'den Ebola alarmı: 48 vakadan 31'i hayatını kaybetti - 1. Resim

Ghebreyesus, salgınla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla başlatılan 21 milyon dolarlık bağış çağrısına dikkat çekerek, “Şimdi yapılacak yatırım, hayatları kurtarmaya ve salgını kaynağında durdurmaya yardımcı olacak” dedi.

DSÖ’nün açıklamasına göre, Uluslararası Aşı Temini Koordinasyon Grubu yaklaşık 45 bin ek aşı dozunun KDC’ye gönderilmesini onayladı.

KDC Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, 4 Eylül’de ülke genelinde yeni bir Ebola salgını ilan etmişti. Kasai bölgesinde şüpheli vaka sayısı son bir haftada 28’den 68’e yükseldi ve salgın iki ilçeden dört ilçeye yayıldı. Geçen hafta 15 olan can kaybı sayısı ise 16’ya çıktı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD'den BMGK'da Gazze vetosu!Rusya'da 7.8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya'da 7.8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı - DünyaRusya'da 7.8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldıABD'den BMGK'da Gazze vetosu! - DünyaABD'den BMGK'da Gazze vetosu!Yemen balistik füze saldırısı gerçekleştirdi! - DünyaYemen balistik füze saldırısı gerçekleştirdi!Avrupa’dan İsrail'e şok! Liman işçileri silah sevkiyatını engellendi... - DünyaÖlüm sevkiyatını işçiler engelledi!Trump, Fed üyesi Cook'u görevden almakta kararlı! Mahkemeden yetki istedi - DünyaTrump, Fed üyesi Cook'u görevden almakta kararlı!25 yıl sonra bir ilk: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den ABD'de kritik temaslar! - DünyaSuriye Dışişleri Bakanı ABD'de
Sonraki Haber Yükleniyor...