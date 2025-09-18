DSÖ'den Ebola alarmı: 48 vakadan 31'i hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) yeni bir Ebola salgını nedeniyle 48 vaka tespit edildiğini ve 31 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında salgının gidişatıyla ilgili güncel verileri paylaştı. Ghebreyesus, KDC yetkililerinin salgınla mücadeleye devam ettiğini belirterek, ülkenin güneyinde teyit edilen 48 vakanın 31’inin ölümle sonuçlandığını söyledi.

DSÖ’nün KDC’ye 14 tondan fazla tıbbi malzeme gönderdiğini ve 48 uzmanın sahada görev yaptığını aktaran Ghebreyesus, 48 yatak kapasiteli bir Ebola tedavi merkezinin işletilmesine destek verildiğini ifade etti. Ayrıca aşılamanın sürdüğünü ve şu ana kadar 16 kişinin tedavisinin devam ettiğini, 14 kişinin iyileştiğini, iki kişinin ise 16 Eylül’de taburcu edildiğini belirtti.

Ghebreyesus, salgınla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla başlatılan 21 milyon dolarlık bağış çağrısına dikkat çekerek, “Şimdi yapılacak yatırım, hayatları kurtarmaya ve salgını kaynağında durdurmaya yardımcı olacak” dedi.

DSÖ’nün açıklamasına göre, Uluslararası Aşı Temini Koordinasyon Grubu yaklaşık 45 bin ek aşı dozunun KDC’ye gönderilmesini onayladı.

KDC Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, 4 Eylül’de ülke genelinde yeni bir Ebola salgını ilan etmişti. Kasai bölgesinde şüpheli vaka sayısı son bir haftada 28’den 68’e yükseldi ve salgın iki ilçeden dört ilçeye yayıldı. Geçen hafta 15 olan can kaybı sayısı ise 16’ya çıktı.