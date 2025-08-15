Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > 19 yaşındaki kimyagerden çığır açan buluş! O ilacın maliyeti 75 dolardan 12 dolara kadar düştü

19 yaşındaki kimyagerden çığır açan buluş! O ilacın maliyeti 75 dolardan 12 dolara kadar düştü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
19 yaşındaki kimyagerden çığır açan buluş! O ilacın maliyeti 75 dolardan 12 dolara kadar düştü
Nobel Edebiyat Ödülü, Zika Virüsü, Ebola Virüsü, Rusya, Haber
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

19 yaşındaki kimyager Adam Kovalčík, Zika ve Ebola gibi ölümcül RNA virüslerini hedef alan güçlü bir antiviral ilaç olan g-galidesivirin daha ucuz ve daha etkili bir versiyonunu geliştirdi. Bu yöntem, üretim adımlarını 15’ten 10’a düşürdü ve maliyeti gram başına 75 dolardan 12,5 dolara kadar indirdi.

19 yaşındaki Slovak lise öğrencisi Adam Kovalčík, Zika ve Ebola gibi ölümcül RNA virüslerini hedef alan güçlü bir antiviral ilaç olan g-galidesivirin daha ucuz ve daha etkili bir versiyonunu geliştirdi.

19 yaşındaki kimyagerden çığı açan buluş! O ilacın maliyeti 75 dolardan 12 dolara kadar düştü - 1. Resim

MALİYET 75 DOLARDAN 12,5 DOLARA DÜŞTÜ

Popular Mechanics'tan edinilen bilgilere göre, Kovalčík, ilacın üretiminde genellikle kullanılan şeker yerine, mısır koçanı ve kabuğundan elde edilen alkolü (furfural alkol) baz molekül olarak kullanarak üretim sürecini yeniden tasarladı.

Bu yöntem, üretim adımlarını 15’ten 10’a düşürdü ve maliyeti gram başına 75 dolardan 12,5 dolara kadar indirdi.

19 yaşındaki kimyagerden çığı açan buluş! O ilacın maliyeti 75 dolardan 12 dolara kadar düştü - 2. Resim

HENÜZ ONAY ALMADI FAKAT...

Galidesivir, adenosinin sentetik versiyonu olup RNA polimeraz enzimini engelleyerek virüslerin kendini kopyalama yeteneğini durduruyor.

Hayvan ve laboratuvar deneylerinde yüksek hayatta kalma oranı ve düşük yan etki potansiyeli gösteren ilaç, henüz ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayı almadı.

Kovalčík’in yöntemi, yalnızca galidesivir için değil, gelecekte geliştirilecek diğer antiviral ilaçlar için de uygulanabilecek. Genç bilim insanı, Slovakya Teknoloji Üniversitesi ile iş birliği içinde araştırmalarını sürdürmeyi planlıyor.

Kovalčík, bu çalışmasıyla 2025 Regeneration International Science and Engineering Fair’de (ISEF) 100 bin dolarlık George D. Yancopoulos Innovator Award ödülünü kazandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! Taylan Bulut imza atmak için geldiMarmaray çalışıyor mu, seferler iptal mi? Marmaray seferleri son durum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fırtına İstanbul'u etkisi altına aldı! Tekne alabora oldu, ağaçlar devrildi - YaşamFırtına İstanbul'u etkisi altına aldı!Bursa'da AVM otoparkında yangın! 6 araç küle döndü - YaşamAVM otoparkında yangın! 6 araç küle döndüErzurum'un ilk mescidinde yıllar sonra ilk namaz... 900 yıllık Kale Mescidi dualarla açıldı - YaşamŞehrin 900 yaşındaki ilk mescidinde yıllar sonra ilk namazTarımı da turizmi de bitirecek tehlike! Uzmanlar tarih verdi: Ağrı Dağı takke buzulunu kaybediyor - YaşamTarımı da turizmi de bitirecek tehlike: Uzmanlar tarih verdi, takkesini kaybediyorPetek yok, kovan yok… Kütük’te üretiyor, yiyen tadına doymuyor! “Dünyada birinci” - YaşamPetek yok, kovan yok… Kütük’te üretiyor, yiyen bayılıyorAvcılar'da faciaya ramak kala! Son anda önlendi - YaşamAvcılar'da faciaya ramak kala! Son anda önlendi
Sonraki Haber Yükleniyor...