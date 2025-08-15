19 yaşındaki kimyagerden çığır açan buluş! O ilacın maliyeti 75 dolardan 12 dolara kadar düştü

19 yaşındaki Slovak lise öğrencisi Adam Kovalčík, Zika ve Ebola gibi ölümcül RNA virüslerini hedef alan güçlü bir antiviral ilaç olan g-galidesivirin daha ucuz ve daha etkili bir versiyonunu geliştirdi.

MALİYET 75 DOLARDAN 12,5 DOLARA DÜŞTÜ

Popular Mechanics'tan edinilen bilgilere göre, Kovalčík, ilacın üretiminde genellikle kullanılan şeker yerine, mısır koçanı ve kabuğundan elde edilen alkolü (furfural alkol) baz molekül olarak kullanarak üretim sürecini yeniden tasarladı.

Bu yöntem, üretim adımlarını 15’ten 10’a düşürdü ve maliyeti gram başına 75 dolardan 12,5 dolara kadar indirdi.

HENÜZ ONAY ALMADI FAKAT...

Galidesivir, adenosinin sentetik versiyonu olup RNA polimeraz enzimini engelleyerek virüslerin kendini kopyalama yeteneğini durduruyor.

Hayvan ve laboratuvar deneylerinde yüksek hayatta kalma oranı ve düşük yan etki potansiyeli gösteren ilaç, henüz ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayı almadı.

Kovalčík’in yöntemi, yalnızca galidesivir için değil, gelecekte geliştirilecek diğer antiviral ilaçlar için de uygulanabilecek. Genç bilim insanı, Slovakya Teknoloji Üniversitesi ile iş birliği içinde araştırmalarını sürdürmeyi planlıyor.

Kovalčík, bu çalışmasıyla 2025 Regeneration International Science and Engineering Fair’de (ISEF) 100 bin dolarlık George D. Yancopoulos Innovator Award ödülünü kazandı.