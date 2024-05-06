Çinli bilim insanlarının ürettiği "Mutant Ebola virüsü", deney yapılan farelerin çoğunluğunu öldürdü!

Japonya'dan tedirgin eden haber! Covid-19 benzeri yeni salgın görüldü, ölenler var

Japonya'dan tedirgin eden haber! Covid-19 benzeri yeni salgın görüldü, ölenler var

Çinli bilim insanları, henüz dünya Covid-19 travmasını üzerinden atamamışken yeni bir deneye girişti. Laboratuvar ortamında üretilen mutant Ebola virüsü, bir grup farenin üzerinde denendi.

Çin'deki Hebei Tıp Üniversitesi'nden bir araştırmacı ekibi, bir hayvan kaynaklı bir hastalığı kullanarak Ebola virüsünde bulunan bir proteini ekledi. Üretilen virüsün hücrelere bulaşmasına ve insan vücudunda yayılmasına olanak sağladığı ortaya çıktı.

İNSANLARA BENZER SEMPTOMLAR GELİŞTİRDİLER

Üretilen ölümcül enfeksiyon bir hamster grubu üzerinde test edildi ve Ebola hastalarında gözlemlenen benzer sistemik hastalıkların ve semptomların geliştiği ortaya çıktı.

Enfekte edilen hamsterların gözlerinde salgılar oluştu ve görüşlerini engelledi. Hamsterların göz yüzeyinde kabuklar oluştuğu belirlendi.

Daily Mail'deki habere göre, deney başka bir laboratuvar sızıntısı korkularına yol açabilir ancak araştırmacılar amacın laboratuvar ortamında Ebola belirtilerini güvenli bir şekilde taklit edebilen doğru hayvan modellerini bulmak olduğunu söylüyor.

EBOLA'NIN YAYILMA İHTİMALİNE KARŞI KULLANILACAK

Çalışma, enfekte hamsterların gelecekte Ebola'nın yayılması ve tedavisi konusunda çalışmak için uygun bir model olabileceğini öne sürdü.

Ebola virüsü, özel yüksek güvenlik laboratuvarları olan Biyogüvenlik Seviye 4 (BSL-4) tesislerinde ele incelenebiliyor. ancak birçok laboratuvar daha düşük bir seviye olan BLS-2 seviyesindedir.

Araştırmaları daha düşük güvenlik düzeyinde yapmak için bilim insanları, virüs taşıyan ve Ebola virüsünün hücrelere girip enfekte etmede kritik bir rol oynayan GP adı verilen Ebola virüsünün bir parçasını taşıyan vesiküler stomatit virüsü (VSV) adlı farklı bir virüs kullandılar.

HAMSTERLARIN ÇOĞUNLUĞU ÖLDÜ

Ekip, üç haftalık beş dişi ve beş erkek hamsterı inceledi. Tüm dişi hamsterlarda sıcaklık azalması ve yüzde 18'e kadar kilo kaybı görüldü. Deneklerin hepsi iki ile üç gün arasında öldü. Beş erkek hamster yüzde 15 ağırlık kaybetti ve hastalığa en geç üç buçuk gün içinde yenik düştü.

Ancak iki erkek hamster hayatta kaldı ve enfeksiyondan önceki ağırlıklarının yüzde 20'sini daha kazandı.

Ekip, ölen hayvanlardan organlar topladı ve virüsün kalp, karaciğer, dalak, akciğer, böbrek, mide, bağırsak ve beyin dokularında biriktiğini açığa çıkardı.

Ekip, enfekte olan hamsterların hızlı belirtiler gösterdiğini ve insan EBOLA hastalarında gözlemlenenlere benzer ciddi sistemik hastalıklar geliştirdiğini sonuçlandırdı.

ÇALIŞMA BAŞARILI OLDU

Ayrıca, deneylerin Ebola'ya karşı tıbbi karşı önlemlerin BLS-2 koşulları altında hızlı ön klinik değerlendirmesi sağladığını ve çalışmanın başarılı olduğunu belirttiler.

VİRÜS BATI AFRİKA'DA CAN KAYBINA YOL AÇTI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan bir rapora göre, virüsün son büyük salgını 2014-2016 yılları arasında birkaç Batı Afrika ülkesinde meydana geldi ve oldukça ölümcül sonuçlara yol açtı.

Bu iki yıl boyunca 28,600'den fazla kişi enfekte oldu ve yaklaşık 11,300 kişi hayatını kaybetti. Virüs, Batı Afrika'dan Avrupa'ya ve hatta ABD'ye kadar yayıldı.