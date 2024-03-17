Japonya'dan tedirgin eden haber! Covid-19 benzeri yeni salgın görüldü, ölenler var

Japonya'da yayılmaya başlayan gizemli virüs tüm dünyayı tedirgin etmeye başladı. Ülkenin sadece 2 vilayetine sıçramayan virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'da nedeni henüz bilinmeyen yeni bir bakteriyel enfeksiyonun hızla yayıldığı öğrenildi. Yetkililer, 2024'ün ilk iki ayında 378 vaka bildirirken, Japonya'nın 47 vilayetinin ikisi dışında tamamında enfeksiyon vakaları tespit edildi.

Hastalık nedeniyle ise 21 kişi hayatını kaybetti. 2023 yılının son yarısında ise virüsü kapan 50 yaş altı 65 kişiden üçte biri hayatını kaybetti.

YAŞLILAR YÜKSEK RİSK GRUBUNDA

Uzmanlar, salgının Covid-19 ile benzerlik gösterdiğini ve yaşlıların yüksek risk grubunda olduğunu belirtti.

Guardian'a konuşan Tokyo Üniversitesi Tıp Uzmanı Ken Kikuchi, bu yıl şiddetli invaziv streptokok enfeksiyonu geçiren hasta sayısındaki dramatik artıştan dolayı endişeli olduklarını belirterek, "Japon halkının yüzde 50'sinden fazlası Covid-19'a yakalandı. İnsanların Covid-19'u atlattıktan sonraki bağışıklık durumu, bazı mikroorganizmalara karşı duyarlılıklarını değiştirebilir. Şiddetli invaziv streptokokal pyogenes hastalıklarının, enfeksiyon döngüsünü netleştirmemiz ve bunları derhal kontrol altına almamız gerekiyor" dedi.

SOĞUK ALGINLIĞI GİBİ BAŞLAYIP KÖTÜLEŞİYOR

Vakanın, özellikle çocuklarda şiddetli boğaz ağrısına neden olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yaşlılar enfeksiyona yakalandığında soğuk algınlığına benzer semptomlar yaşayabiliyor ancak nadiren belirtiler boğaz ağrısı, bademcik iltihabı, zatürre ve menenjiti kapsayacak şekilde kötüleşebiliyor.