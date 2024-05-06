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Çin'den Fransa'ya beş yıl aradan sonra üst düzey ziyaret

Düzenleyen: / Kaynak: Reuters
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Dünya Haberleri  / Reuters

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, beş yıllık bir aradan sonra Fransa ziyaretine bugün itibariyle başladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra Pekin ile Brüksel arasındaki ekonomik gerginliklerin de etkisiyle beş yıl aradan sonra ilk Avrupa seyahatine çıkıyor.

"RUSYA'DAN YANA TARAF OLMA" BASKISI

İlk durak Fransa'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Paris'te görüşen Xi Jinping, iki liderin daha dengeli bir ikili ticaret ve Ukrayna savaşı konusundaki baskıları ile karşılaştı.

Macron son zamanlarda Avrupa'nın güvenliği konusunda AB liderleri arasında en sert çıkış yapan liderlerden biri olarak ortaya çıktı ve Xi'yi Ukrayna konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e baskı yapmaya çağırdı. Geçtiğimiz hafta Economist gazetesine verdiği röportajda Macron, savaşın Avrupa için "varoluşsal" olduğunu savunmuştu.

Geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Çin'e üst düzey ziyarette bulunmuştu. Ziyaret kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelen Blinken, Çin'den Rusya'ya silah tedarikini durdurmasını ve Ukrayna konusunda Rusya'ya daha fazla destek olmamasını talep etmişti.

Çin'den Fransa'ya beş yıl aradan sonra üst düzey ziyaret - 1. Resim

Xi Jinping, Fransa ziyaretinin ardından Şubat 2022'de başlayan Ukrayna'nın tam kapsamlı işgaline rağmen Rusya ile yakın bağlarını koruyan iki ülke olan Sırbistan ve Macaristan'a gidecek.

Atlantik Konseyi'nin Küresel Çin Merkezi müdür yardımcısı Matt Geracim'e göre, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping üç hedef doğrultusunda Avrupa'ya seyahat ediyor: “Çin'in Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına verdiği destek nedeniyle zarar gören Avrupa'daki ilişkileri onarmak, AB'nin ekonomik güvenlik gündemini bozmak. Çin açısından ve Pekin'in sadık ortakları Sırbistan ve Macaristan ile olan güçlü bağlarını korumak.”

SIRBİSTAN VE MACARİSTAN ZİYARETLERİ ÖN PLANDA

Fransa gezisini tamamlayan Xi, Sırbistan'a gidecek ve burada Çin Büyükelçiliğinin bombalanmasının 25. yıldönümünde Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşmek üzere Belgrad'a gelecek.  O zamandan bu yana Çin, AB üyesi olmayan Sırbistan'daki en büyük yatırım ortağı olarak ortaya çıktı. Özellikle "Kuşak Yol Girişimi" kapsamında Sırbistan'a altyapı ve ulaşım alanlarında birçok yatırımda bulunan Çin nezdinde Xi Jinping'in Sırbistan ziyareti, iki ülke ve Avrupa açısından büyük önem taşımasıyla öne çıkıyor.

AB üyesi olan Macaristan, aynı zamanda 2015 yılında katıldığı Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin de bir parçası olması ile ve Budapeşte ile Belgrad arasında devam eden yüksek hızlı demiryolu inşaatı ile ön plana çıkıyor. Kuşak Yol Girişimi kapsamında Çinli firmaların yatırımlarda bulunduğu Macaristan, Xi Jinping'in kritik duraklarından biri olacak.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Reuters
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