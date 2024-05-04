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Rusya, Ukrayna lideri Zelenski’yi arananlar listesine koydu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rusya, Ukrayna lideri Zelenski’yi arananlar listesine koydu

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya-Ukrayna savaşı 2 yıldan fazla bir süredir devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi arananlar listesine aldı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi arananlar listesine aldı. Bakanlığın veri tabanındaki arananlar listesine doğum yeri ve tarihi ile adı konan Zelenski, Rusya Federasyonu Ceza Yasası uyarınca aranıyor.

2 YILI GERİDE BIRAKTI

Rusya 24 Şubat 2022'de, NATO'nun kendi sınırlarına yaklaşacağı ve Rusça konuşanları koruma gerekçesiyle Ukrayna topraklarına girmişti. Rus askeri birlikleri, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinden Kiev yönetiminin kontrolündeki yerlere, aynı anda Rusya sınırından Harkiv, Sumi ve Çernigiv ile Belarus üzerinden Çernobil bölgesine giriş yaptı.

Batı Ukrayna'da mühimmat desteği verirken, Türkiye arabuluculuğunda İstanbul'da barış masası kuruldu. Ancak müzakereler tıkandı, savaş ise halen devam ediyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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