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Macron'dan Ukrayna'ya asker gönderme açıklaması: "Hiçbir ihtimali göz ardı etmiyoruz!"

Düzenleyen: / Kaynak: South China Morning Post
- Güncelleme:
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Dünya Haberleri  / South China Morning Post

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediklerini, tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yayınlanan bir röportajında Rusya'nın Ukrayna'nın ön hatlarını aşması ve Kiev'in böyle bir talepte bulunması durumunda sorunun "meşru olarak" ortaya çıkacağını söyleyerek, Ukrayna'ya asker göndermeyi reddetmediğini bir kez daha doğruladı.

ASKER GÖNDERME SEÇENEĞİ MASADA

Macron, bu yılın başlarında Avrupa'ya şok dalgaları gönderen Batılı birliklerin gönderilmesini önemseyip önemsemediği konusundaki yorumların arkasında durup durmadığı sorulduğunda, "Hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum, çünkü hiçbir şeyi göz ardı etmeyen biriyle karşı karşıyayız" dedi.

"GÖNDERMEK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Macron, "Eğer Rusya daha ileri gitmeye karar verirse, her halükarda hepimiz kendimize asker gönderme sorusunu sormak zorunda kalacağız" diyerek, böyle bir hareketi göz ardı etmeyi "meslektaşlarım için stratejik bir uyandırma çağrısı" olarak nitelendirdi.

Macron, konuşmasının devamında Rusya'yı “bölgesel istikrarsızlaştırıcı bir güç” ve “Avrupalıların güvenliğine yönelik bir tehdit” olarak nitelendirdi. Buna ilave olarak Macron, "Açık bir stratejik hedefim var: Rusya Ukrayna'da kazanamaz" dedi.

Buna ek olarak ise Macron konuyla ilgili “Rusya Ukrayna'da kazanırsa Avrupa'da güvenlik kalmayacak. Kim Rusya'nın orada duracağını iddia edebilir? Diğer komşu ülkeler olan Moldova, Romanya, Polonya, Litvanya ve diğerleri için güvenlik nasıl olacak?” ifadelerini kullandı.

GİZLİ BREXİTÇİLER

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ayrıca röportaj sırasında tüm Avrupalı ​​milliyetçilerin "gizli Brexit yanlıları" olduğunu söyleyerek seçmenleri gelecek ay yapılacak Avrupa seçimleri öncesinde uyardı.

"BANKAYI SOYGUNCULARA EMANET EDEMEZSİNİZ"

Macron, sözlerinin devamında ise “Avrupalılara şunu söylüyorum: Uyanın. Uyanmak! Onlar gizli Brexit yanlıları. Bütün Avrupalı ​​milliyetçiler gizli Brexit yanlılarıdır. Hepsi aynı yalan! Hata yapma. Anahtarları onlar gibi düşünen insanlara emanet ederseniz, Avrupa'nın büyük güç olması için hiçbir neden kalmaz. Bir bakıma bankayı soygunculara emanet etmemizin sorun olmayacağını söylüyormuşuz gibi. Masaya oturunca Avrupa'yı rehin alıyorlar." ifadelerinde bulundu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: South China Morning Post
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