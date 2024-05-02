Macron'dan Ukrayna'ya asker gönderme açıklaması: "Hiçbir ihtimali göz ardı etmiyoruz!"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yayınlanan bir röportajında Rusya'nın Ukrayna'nın ön hatlarını aşması ve Kiev'in böyle bir talepte bulunması durumunda sorunun "meşru olarak" ortaya çıkacağını söyleyerek, Ukrayna'ya asker göndermeyi reddetmediğini bir kez daha doğruladı.

ASKER GÖNDERME SEÇENEĞİ MASADA

Macron, bu yılın başlarında Avrupa'ya şok dalgaları gönderen Batılı birliklerin gönderilmesini önemseyip önemsemediği konusundaki yorumların arkasında durup durmadığı sorulduğunda, "Hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum, çünkü hiçbir şeyi göz ardı etmeyen biriyle karşı karşıyayız" dedi.