"Savaşın kazananı olmaz"... Rusya'ya karşı verilen savaşta gözlerini kaybeden Ukraynalı askerler, hayata tutunmaya çalışıyor...

Ukraynalı askerler, Rusya'ya karşı verilen kanlı savaşın ön saflarında her gün öldürülüyor ve yaralanıyor. Bir nesil genç insan yaralanıyor veya hayatını kaybediyor. Kozachok gibi pek çok kişi, 2022'deki işgalin ilk günlerinde gönüllü olarak orduya katıldı.

Ukrayna'da savaş nedeniyle ciddi göz yaralanmaları yaygın hale geldi. Görme yetisini kaybeden askerlerin savunuculuğunu yapan milletvekili Anna Purtova, son iki yılda en az 1000 askerin kör olduğunu söyledi. Kiev'de asker ve sivillerin tedavi edildiği bir hastanenin oftalmoloji bölümü başkanı Tetiana Lytvynenko, koğuşundaki 30 yatağın her zaman dolu olduğunu söyledi.

Tıbbi gelişmeler, gelişmiş protez uzuvlar da dahil olmak üzere pek çok uzuv kaybının tedavisi mümkün olsa da, her iki gözünde de görme yetisini kaybeden ve görme olmadan dünyada gezinmeyi öğrenmek zorunda kalanlar için yapılabilecek çok az şey var.

UKRAYNA'NIN ARTIŞTAKİ GÖRME ENGELLİ NÜFUSU

Ukrayna, artıştaki kör nüfusuna henüz uyum sağlayamadı. Bazı yaralı Ukraynalılar tüm bu zorluklarla mücadele ederken aynı zamanda ebeveynlik görevlerini de yerine getirmeye çalışıyor.

Kozachok ve bankada çalışan eşi Yulia, gözlerini kaybetmesinden önceki dokuz yıl boyunca bir aile kurmanın hayalini kuruyordu. Hastanede kocasını ziyaret ettiğinde altı aylık hamileydi ve ona doktorlarının kendisine açıkladığı şeyi anlattı: Görme yeteneği sonsuza dek kaybolmuştu.