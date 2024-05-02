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ABD'li senatörden yeni Gazze çıkışı: "ABD'deki üniversitelerde düzenlenen protestolara değil, Gazze'ye odaklanmalıyız"

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD&#039;li senatörden yeni Gazze çıkışı: &quot;ABD&#039;deki üniversitelerde düzenlenen protestolara değil, Gazze&#039;ye odaklanmalıyız&quot;

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD'de üniversitelerdeki Filistin'e destek protestolarına değil, İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği saldırılar üzerine odaklanılması gerektiğini söyledi.

ABD'li Senatör Barnie Sanders, ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde başlayarak ülke çapına yayılan ve dünya gündeminde geniş yer bulan Filistin'e destek gösterileri hakkında açıklamalarda bulundu.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ŞİDDETE ODAKLANMA ZAMANI"

Sanders, ABD'deki üniversitelerde yapılan gösterilerin bastırılmasına tepki göstererek "ABD'deki üniversitelerde gördüğümüz şiddete değil, Gazze'deki (yaklaşık) 34 bin Filistinlinin öldüğü, 77 binden fazlasının yaralandığı eşi benzeri görülmemiş şiddete odaklanmanın zamanı." eleştirisinde bulundu.

"ORADAKİ IZDIRABI GÖSTERİN"

Basın mensuplarına, kameralarını üniversitelerden çekip, Gazze'ye giderek orada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun politikaları yüzünden yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybeden ya da bir deri bir kemik kalmış çocukları göstermelerini tavsiye eden Sanders, "Bize kollarını ve bacaklarını kaybeden çocukları gösterin. Oradaki ızdırabı gösterin." dedi.

Sanders, şiddetin her türlüsünü kınadığını vurgulayarak "Ülkede antisemitizmin de İslamofobi'nin de arttığını görüyoruz. Hepimiz bunu kınayıp durdurmak için çabalamalıyız." ifadelerini kullandı.

ABD'deki "her türlü bağnazlığın" kınanması ve ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizen Sanders, Netanyahu ve hükümetini eylemlerinden ötürü sorumlu tutmanın, Yahudi düşmanlığı olmadığına dikkati çekti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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