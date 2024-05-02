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Demokratlar'dan Biden'a çağrı: "İsrail'e yardımı kesin!"

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Demokratlar&#039;dan Biden&#039;a çağrı: &quot;İsrail&#039;e yardımı kesin!&quot;

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de 57 Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi, ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'in Refah saldırısından vazgeçmesi için silah tedarikini kesmesini istedi.

ABD'de Demokrat Parti üyeleri, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı kara saldırısı planına dair endişelerini Biden'a yazdıkları mektupla iletti.

"ŞİDDET SARMALININ BAŞLAMASI RİSKİNİ TAŞIR" 

Mektupta, Refah'a saldırılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulanarak, "İsrail'in Refah'a saldırması, bölgeyi ne İsrail'in ne de ABD'nin göze alabileceği daha geniş çaplı savaşın eşiğine getirerek yeni şiddet sarmalının başlaması riskini taşır." ifadesi kullanıldı.

Demokratlar Biden'dan, Refah'a yönelik geniş çaplı bir saldırıyı önlemek için halihazırda onaylanan yardımlar da dahil olmak üzere, İsrail'e yönelik askeri yardımların derhal kesilmesi için mevcut yasa ve politikaları kullanmasını talep etti.

Mektupta, "İsrail hükümeti uluslararası hukuka uymayacak ve sivilleri korumayacaksa, ABD masum yaşamı korumak için harekete geçmelidir. Sizi, rehineleri evlerine döndürecek ve herkes için emniyet ve güvenliğe giden bir yol inşa edecek kalıcı ateşkes sağlamaya yönelik çalışmalarınızı sürdürmeye çağırıyoruz." ifadesi yer aldı.

İSRAİL'İN REFAH'TA YAPMAYI PLANLADIĞI KATLİAM

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

İNSANLAR DERME ÇATMA ÇATIRLARDA HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

Netanyahu, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a saldıracaklarını kaydetmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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