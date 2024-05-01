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Haberler > Dünya > İsrail desteği Biden'ın sonunu mu getirecek? Trump ve Biden arasındaki fark açılıyor

İsrail desteği Biden'ın sonunu mu getirecek? Trump ve Biden arasındaki fark açılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail desteği Biden&#039;ın sonunu mu getirecek? Trump ve Biden arasındaki fark açılıyor

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kasım ayında gerçekleşecek olan ABD Başkanlık seçimlerine aylar kala yeni bir anket, Joe Biden'ın şimdiye kadarki en yüksek farkla Donald Trump'ın gerisinde kaldığını gösterdi.

CNN'in pazar günü yayımladığı ankete göre, Joe Biden rakibi Donald Trump karşısında 9 puan geride. Ayrıca anketler, iki parti dışındaki başka adayların Amerikan siyasi ikinci kez çift haneli oranlarda potansiyel oy olmayı başardığını gösteriyor.

Mevcut ABD Başkanı Biden, Donald Trump'a karşı 9 puan gerideyken, iki parti dışındaki düşük oylu adaylarsa oyların yüzde 20'sinden fazlasını alıyor: Robert F. Kennedy Jr. %16, Dr. Cornel West %4 ve Dr. Jill Stein %3.

Ankette Trump'ın oy oranı %42, Biden'ınki ise %33. Bazı anketler Kennedy ailesinin dışlanmış bireyinin, Biden'dan ziyade daha çok seçmeni rakibinden kazandığını ortaya koyuyor.

İSRAİL DESTEĞİ MEMNUNİYETSİZLİĞİ 

Her ikisi de doğrudan Demokrat Parti'nin ilerici kanadına ve radikal sola hitap eden Dr. West ve Dr. Stein'ın adaylıkları, Gazze'deki savaş sırasında İsrail'e verdiği destek nedeniyle eleştirilmeye devam eden Başkan'ın kendi seçmen tabanında karşı karşıya kaldığı artan memnuniyetsizliği yansıtıyor olabilir.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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