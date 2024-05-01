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Hamas'tan İsrail'in son ateşkes teklifine ilişkin açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hamas&#039;tan İsrail&#039;in son ateşkes teklifine ilişkin açıklama

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas’ın, İsrail'in geçen hafta Mısırlı arabulucular aracılığıyla ilettiği son ateşkes teklifine yarın cevap vermesi bekleniyor.

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri devam ediyor. Hamas’ın, Mısırlı arabulucular tarafından sunulan son ateşkes teklifini incelediği ve yarın cevap vermesi bekleniyor. Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Büyük ihtimalle yarın inşallah arabuluculara bir cevap verilecek" denildi.

Bugün, İsrail Başbakanı Netanyahu, olası bir esir anlaşmasının saldırıları durdurmayacağını söylemiş, Refah'a saldırmalarına hiçbir şeyin engel olmayacağını açıklamıştı

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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