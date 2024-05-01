Netanyahu'dan Refah açıklaması! "Hiçbir şey saldırıyı engelleyemez, esirler bile"

İsrail Başbakan'ı Netanyahu, Hamas ile yapılabilecek olası bir esir anlaşmasının Refah'a planladıkları saldırıyı gerçekleştirmelerini engellemeyeceğini söyledi.

İsrail medyasından The Times of İsrail, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın İsrail Başbakan'ı Netanyahu'yu ziyaretine ilişkin detaylı bir haber yayınladı. Gazetenin haberinde iki tarafın da önemli açıklamalarına yer verildi.

"REFAH'A SALDIRIYI ENGELLEMEZ"

The Times of Israel'e konuşan İsrailli bir yetkili, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Çarşamba günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, olası bir esir anlaşmasının bir parçası olarak Gazze'deki savaşın sona erdirilmesini kabul etmeyeceğini söylediğini aktardı.

İsrailli bir yetkilinin aktardığına göre Başbakan Netanyahu, Blinken'a esir anlaşmasının bir parçası olarak Hamas'la savaşmaya son vermeyi kabul etmedilerini ve saldırılara devam edeceklerini söyledi. Netanyahu, ABD'li bakana olası bir ateşkesin Refah operasyonunu engellemeyeceğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı ise, olası bir Refah saldırısına karşı olduklarının altını çizerek cevap verdi.

ESİRLERE KARŞILIK ANLAŞMA

İsrail, ateşkes için son teklifini geçen hafta sonunda Mısırlı arabulucular aracılığıyla Hamas'a iletti ve Çarşamba akşamı bir cevap beklediğini söyledi. Yapılan açıklamalara göre, anlaşmanın 40 gün sürecek ilk aşaması, insani yardımların geçişine ve sivillerin evlerine dönmesine izin vermek amacıyla İsrail askerlerinin Şerit'in bazı bölgelerinden kademeli olarak çekilmesini öngörüyor.

İsrailli vatandaşlar, İsrail hükümetini esirleri kurtarmak için bir anlaşmaya varması yönünde ikna etmek için sık sık büyük çapta protestolar düzenliyorlar. İsrail hükümetinin üzerinde, esirlerin akıbetinin ne olacağıyla ilgili büyük bir baskı mevcut.

Söz konusu ateşkes teklifi, esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail saldırılarının kesilmesi umudunu taşıyordu ancak İsrail tarafından yapılan açıklamayla savaşa devam edileceğinin sinyalleri verildi.

Blinken ile yapılan görüşmenin ardından İsrail Başbakanlık Ofisi "Refah operasyonu hiçbir şeye bağlı değildir. Başbakan Netanyahu bunu Bakan Blinken'e açıkça ifade etti." şeklinde bir resmi açıklamada bulundu. Buna karşılık, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Blinken'in "ABD'nin Refah konusundaki net tutumunu yinelediğini" söyledi.

ABD'nin açıklamasında bu pozisyonun tam olarak ne olduğu belirtilmedi ancak Biden yönetimi sivillerin tahliyesine yönelik inandırıcı bir plan olmaksızın Refah operasyonuna karşı çıkmakta kararlı, hatta Gazze'nin güneyine yönelik bir hamleyi "kırmızı çizgi" olarak nitelendiriyor.

ABD'den yapılan açıklamada Blinken'in "ateşkesin önünde duranın Hamas olduğunu vurguladığı" belirtildi.