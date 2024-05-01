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Gazze'den üniversite öğrencileri için dayanışma gösterisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gazze&#039;den üniversite öğrencileri için dayanışma gösterisi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi’nde, ABD’deki üniversitelerde Filistin’e destek gösterisi düzenleyen öğrenciler için dayanışma gösterisi düzenlendi.

Dünyanın dört bir yanında Gazze'de katliam yapan İsrail'e karşı protesto gösterileri devam ediyor. ABD'de Filistin'e destek gösterileri her geçen gün kuvvetleniyor. ABD yönetimi kuvvetlenen gösterilere karşı baskıyı arttırmış durumda. New York polisi, 1 Mayıs'ta gerçekleştirilen Filistin’e destek gösterilerinde 282 öğrenciyi gözaltına aldı.

İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi’nde, ABD’deki üniversitelerde Filistin’e destek gösterisi düzenleyen öğrenciler için dayanışma gösterisi düzenlendi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 208 gündür devam ederken, ABD’de birçok üniversite öğrencilerin Filistin’e destek gösterileri sürüyor. Gazze Şeridi’nde Filistin’e destek gösterisi düzenleyen öğrenciler için dayanışma gösterisi düzenlendi.
Gazze Şeridi'ndeki Deyr El Balah kentinde bulunan El Aksa Şehitleri Hastanesi'nin avlusunda düzenlenen gösteriye, doktorlar, aktivistler ve yerinden edilmiş çocuklar katıldı. Gösteride, "Davamızı destekleyen tüm öğrencilere teşekkür ederiz", "Filistin özgürlerin davasıdır" ve "Gazze'den hepinize teşekkür ederiz" yazılı pankartlar açıldı.

Gazze'den üniversite öğrencileri için dayanışma gösterisi - 1. Resim

AHLAKİ VE İNSANİ BİR DEVRİM

El Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Dr. Halil Al-Dakran yaptığı konuşmada, "ABD ve Avrupa'daki üniversite öğrencilerinin yaptığı, Filistin halkına yönelik adaletsizliği ve soykırımı ortadan kaldırmayı amaçlayan ahlaki ve insani bir devrimdir. Tüm üniversitelerde Filistin halkının hakları için ayağa kalkan tüm öğrencilere teşekkür ediyoruz" dedi.

"YAYILMASINI UMUYORUZ'

El Aksa Şehitleri Hastanesi Acil Servis Bölüm Başkanı Dr. Muhammed Rayan ise yaptığı açıklamada, "Buradan, Gazze'nin merkezinden, İsrail'in Gazze'ye açtığı savaşa karşı bizimle birlikte duran tüm öğrencilere teşekkür ediyoruz. Gazze'deki savaşa hayır diyen herkese teşekkürler. Savaşa hayır diyen, İşgale hayır diyen, soykırıma hayır diyen herkese teşekkürler. Bu gösterilerin ve etkinliklerin dünyadaki tüm üniversitelere yayılmasını ve İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığını durdurmada daha güçlü ve etkili olmalarını umuyoruz" dedi.

ABD’nin New York kentinde 18 Nisan’da başlayan ve ülke genelindeki üniversitelere yayılan Filistin yanlısı protestolar sürerken, polis binden fazla öğrenciyi bugüne kadar gözaltına aldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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