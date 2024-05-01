Batı Ukrayna'ya göndermişti, Rusya ele geçirdi: Rus tank sergisi

Ukrayna'da Rus güçleri tarafından ele geçirilen Batılı tanklar ve askeri teçhizat 1 Mayıs Çarşamba günü Moskova'da sergilendi.

Rus güçleri 1 Mayıs'a özel düzenlediği "Rus Ordusunun Kupaları" adlı sergisinde, Ukrayna güçlerinden ele geçirdikleri tankları da sergiledi.

"Tarih tekerrür ediyor" diyen Rusya Savunma Bakanlığı, Sovyetler Birliği'nin 1943 yılında da Alman ordusundan ele geçirdiği tank ve donanımları sergilemiş olduğunu hatırlattı. Bakanlığın açıklamasında "Güç doğruluktadır. Bu her zaman böyle olmuştur. 1943'te de bugün de. Bu savaş ganimetleri bizim gücümüzü yansıtıyor. Bunlardan ne kadar çok varsa o kadar güçlüyüz demektir," ifadelerine yer verildi.

"BATI DESTEĞİ ENGEL OLAMAYACAK"

Ukrayna'ya tedarik edilen ABD, Alman ve Fransız tanklarını da içeren Moskova gösterisi, ABD'nin Kiev için 61 milyar dolarlık yardım paketini onaylamasından günler sonra gerçekleştirilen sergide, "Hiçbir Batılı askeri teçhizat savaş alanındaki durumu değiştirmeyecektir" denildi.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Rusya'nın Ukrayna'da savaş öncesi aktif envanterinin tamamına denk gelen 3,000'den fazla tankı kaybettiğini, ancak depolarında yıllarca yetecek kadar düşük kaliteli zırhlı araç bulunduğunu ve şu anda yeni tank üretimini hızlandırdığını söylüyor.