ABD ilk kez doğruladı: Çin ve Rusya uzaya nükleer silah konuşlandırma peşinde!

ABD Uzay Politikasından Sorumlu Savunma Bakanı Yardımcısı John Plumb, Çin ve Rusya'nın uzaya nükleer silah konuşlandırmak için çalıştıklarını doğruladı.

ABD Uzay Politikasından Sorumlu Savunma Bakanı Yardımcısı John Plumb yaptığı açıklamada, "Rusya, uzaydaki anti-uydu kabiliyetlerini geliştiriyor. İlaveten uzaya nükleer silah konuşlandırma peşinde. ABD, Rusya'yı nükleer silahların uzaya taşınmaması konusunda vazgeçirememe endişesi taşıyor" ifadelerini kullandı.

Plumb, böyle bir "keyfi" silahın tüm uyduları tehlikeye atacağını, dünya çapındaki temel iletişim, bilimsel araştırmalar, meteorolojik veriler, tarım, ticaret ve ulusal güvenlik hizmetlerini, dolayısıyla "herkesin bağımlı olduğu" hizmetleri riske atacağını vurguladı.

"TEHDİT KONUSUNDA ENDİŞELENMELİYİZ"

Buna ilave olarak Plumb, bu durumun alçak yörüngeyi "kullanılamaz" hale getirebileceğini belirtti. Plumb, "olası bir tehdit konusunda endişelenmeli miyiz?" sorusuna tehdidin gittikçe yaklaşmakta olduğu ve endişelenmemiz gerektiğini belirtti.

Bu açıklamalar geçen hafta Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında ABD tarafından hazırlanan uzayda silahlanma yarışını önleme çağrısında bulunan bir karar tasarısını veto etmesinin ardından geldi. Çin ise oylamada çekimser kaldı.

TASARI UZAY'DAKİ SİLAHLANMA YARIŞINI ÖNLEMEYİ AMAÇLIYORDU

Tasarı, tüm ülkelerin 1967 Dış Uzay Antlaşması'na uyumlarına teşvik etmeyi ve barışçıl kullanım ve uzayda silahlanma yarışını önleme hedefine aktif olarak katkıda bulunmalarını amaçlıyordu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Washington'u Moskova'yı itibarsızlaştırmakla suçladı ve Rusya'nın uzayın barışçıl kullanımını teşvik etmeye yönelik kendi önerilen karar tasarısıyla ilgili olarak yakında konsey üyeleriyle tartışmalara başlayacağını duyurdu.

Geçen ay Beyaz Saray tarafından yapılan bir açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzaya nükleer silah konuşlandırma niyeti olmasaydı, Moskova bu kararı veto etmezdi" açıklamasında bulundu.

"ÇİN ROBOTİK UYDULAR GELİŞTİRİYOR"

Plumb, Çin ile ilgili yaptığı açıklamada ise "Çin'in, robotik uydular geliştirdiğini görebiliyoruz. Bunlar askeri olmayan ama aynı zamanda uydu yakalama gibi askeri amaçlar için de kullanılabilecekler." ifadesinde bulundu.