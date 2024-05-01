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ABD'den kritik iddia: Rusya kimyasal silah kullanıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD&#039;den kritik iddia: Rusya kimyasal silah kullanıyor!

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD, Rusya'yı uluslararası kimyasal silah yasağını ihlal etmekle suçladı.

Amerika Birleşik Devletleri Çarşamba günü Rusya'nın Ukrayna birliklerine karşı kullanımı uluslararası olarak yasaklanmış boğucu kloropikrin kullandığını iddia etti. ABD, ayrıca Rusya'nın "bir savaş yöntemi olarak" isyan kontrol ajanları kullanarak Ukrayna'yı içeriden vurduğunu söyledi. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bu tür kimyasalların kullanımı münferit bir olay değildir ve muhtemelen Rus güçlerinin Ukrayna güçlerini mevkilerden uzaklaştırma ve savaş alanında taktiksel kazanımlar elde etme arzusundan kaynaklanmaktadır" denildi.

KLOROPİKRİN

Kloropikrin, 1993 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni uygulamak ve uyumu izlemek için kurulan Lahey merkezli Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından yasaklı bir boğucu madde olarak listelenmiştir. Alman kuvvetleri bu gazı Birinci Dünya Savaşı sırasında Müttefik birliklerine karşı ilk kimyasal silah kullanımlarından biri olarak ateşlemişti.  

Bu ayın başlarında Reuters, Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda iki yıldan uzun bir süredir gerçekleştirdiği en büyük ilerlemeyi sürdürürken yasadışı isyan kontrol ajanlarını kullanımını arttırdığını söylediğini bildirdi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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