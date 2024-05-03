İngiltere, Ukrayna'nın Rusya'yı vurmasına izin verdi

Birleşik Krallık, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı silah kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırıyor.

İngiltere, Ukrayna'ya gönderdiği askeri teçhizatlarda Rusya'yı vurma engeli uyguluyordu. Ancak son açıklamalar, İngiltere'nin tutumunda keskin bir değişime işaret etti. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı 3 milyar dolarlık yeni yardım paketindeki silahlarla Rus topraklarındaki hedefleri vurma izni verdiğini açıkladı.

Cameron'ın Ukrayna ziyareti sırasında Reuters'a verdiği mülakatta sarf ettiği sözler, Ukrayna'nın en sadık destekçilerinden birinin tutumunda keskin bir dönüşe işaret ediyor.

Aralarında ABD'nin de bulunduğu Kiev'in Batılı müttefikleri, gerilimin tırmanmasından ve çatışmanın içine daha fazla çekilmekten korktukları için Ukrayna güçlerinin Rusya içindeki yerleri hedef almak üzere Batı tarafından tedarik edilen silahları kullanmasını şu ana kadar yasaklamıştı. Ukrayna, Rusya'nın derinliklerindeki kritik altyapıyı vurmak için uzun menzilli kendi kendini imha eden insansız hava araçları gibi kendi silah sistemlerini kullandı.

İNGİLTERE'NİN YARDIMLARI UKRAYNA'YA ULAŞTI

Perşembe günü Cameron, Birleşik Krallık tarafından sağlanan askeri teçhizatın bugün Ukrayna'ya ulaştığını söyledi. Rus topraklarının hedef alınıp alınmayacağına Ukraynalı yetkililerin karar vereceğini söyledi.

İngiltere hükümetinin internet sitesinde yapılan açıklamada, askeri teçhizatın “hassas güdümlü bombalar, hava savunma füzeleri ve Ukrayna'nın Rusya'nın insansız hava araçlarını ve füzelerini vurmasını sağlayacak 100 mobil hava savunma timi için teçhizat sağlanmasını içereceği” belirtildi.

Cameron Cuma günü Kiev'in merkezindeki Aziz Michael Altın Kubbeli Manastırı önünde bir video yayınlayarak İngiltere'nin Ukrayna'ya güvenlik garantisi veren bir anlaşmayı imzalayan ilk ülke olduğunu ve şimdi de ülkeye yıllık 3.75 milyar dolarlık bir yardım paketi sağlayan ilk ülke olduğunu söyledi. Cameron yardımın “sadece bu yıl ve gelecek yıl için değil, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu yıllar boyunca süreceğini” ifade etti.

PUTİN'İ GERİ PÜSKÜRTMEK VE YABANCI ASKERLER

Cameron, yardımların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i “geri püskürtmek” için gerekli olduğunu, böylece “adil bir barış” olacağını ve Ukrayna'nın “egemenliğini yeniden kazanacağını” söyledi. Bu sadece Ukrayna'nın güvenliğine yapılan bir yatırım değil, aynı zamanda İngiltere'nin kendi güvenliği ve refahı için yapabileceği “mümkün olan en iyi yatırımdır” dedi.

Cameron, “Ukrayna'yı yeterince desteklemediğimiz ve Putin'in Ukrayna'da zafer kazandığı alternatif bir senaryo var,” dedi. “Çok daha güvensiz, belirsiz ve tehlikeli bir dünyada yaşıyor olacağız ve bu da bize pek çok açıdan pahalıya mal olacak.”

Şubat ayında Ukrayna'ya asker gönderme konusundaki yorumlarıyla dikkatleri üzerine çeken Macron, Perşembe günü Economist dergisine verdiği mülakatta Cameron'ın görüşlerini yineledi ve Ukrayna'da yabancı güçlerin bulunması fikrini güçlendirdi.