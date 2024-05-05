ABD İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu!

İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliama desteğini esirgemeyen ABD, savaş başladığından bu yana ilk kez İsrail'in bir gemisine yönelik sevkiyatını dondurdu.

Axios'un Pazar günü bildirdiğine göre, ABD geçen hafta İsrail'e gönderilmesi planlanan bir mühimmat sevkiyatını beklemeye aldı.

İki İsrailli yetkiliyi kaynak gösteren haber sitesi, bu hareketin "İsrail hükümeti içinde ciddi endişelere yol açtığını" ve "sevkiyatın neden bekletildiğini anlamak için çabaladıklarını" söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının başlamasından bu yana ABD ilk kez böyle bir adım atıyor. ABD'nin kadim dostuna karşı attığı bu şaşırtıcı adıma dair Beyaz Saray yorum yapmayı reddederken İsrail Başbakanlık Ofisi sorulara hemen cevap vermedi.