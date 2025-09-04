Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Eboladan 15 kişi hayatını kaybetti! Kongo altıncı kez salgın ilan etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgını bir kez daha baş gösterdi. Son olarak Eboladan 15 kişinin hayatını kaybetmesi ve 28 vakanın tespit edilmesinin ardından ülkede altıncı kez salgın ilan edildi.

15 CAN KAYBI VAR

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 6’ncı kez Ebola salgını ilan edildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar Ebola nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişide ise virüsün tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlık, son vakanın Kasai eyaletinde tespit edildiğini aktardı.

İLK VAKA HAMİLE BİR KADINDA TESPİT EDİLDİ 

Bakanlık, son salgına ilişkin ilk vakanın geçtiğimiz ay yüksek ateş ve kusma gibi semptomlarla hastaneye kaldırılan 34 yaşındaki hamile bir kadında tespit edildiği belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

