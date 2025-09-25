8 saat oturmak sigara kadar zararlı! Bacakta başlayıp akciğeri vuruyor

Uzun süre hareketsiz kalmak, özellikle de 4 saat ve üzeri oturmak bacak toplardamarlarında pıhtı oluşumuna yol açıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Emre Sönmez, bu pıhtıların akciğere atarak ani ölümlere sebep olabileceğini ifade etti.

NEFES DARLIĞI VE AYAKLARDA ŞİŞLİK VARSA…

Kanser hastaları, gebeler, ileri yaştakiler, şoförler ve uzun yolculuk yapmak zorunda kalanların daha yüksek risk taşıdığını ifade eden Dr. Sönmez, akciğere pıhtı atması durumunda göğüs ağrısı ve nefes alırken batma gibi şikayetlerin ortaya çıktığını söyledi.

Uzman Dr. Sönmez akciğere pıhtı atması durumu ilerlediğinde akciğer tansiyonu, nefes darlığı, sağ kalp yetmezliği, ayaklarda şişlik ve sık hastane yatışlarının yaşandığını vurguladı. Basit önlemlerle riskin azaltılabileceğini de hatırlatan Sönmez, yarım saatte bir kalkıp 2-3 dakika yürünmesi gerektiğini, Dünya Sağlık Örgütü'nün de 8 saatten fazla oturmayı bir sigara içmek kadar zararlı gördüğünü kaydetti.

"BÜYÜK PIHTILAR ANİ ÖLÜMLERE SEBEP OLABİLİYOR"

Büyük pıhtıların özellikle ileri yaşlarda oldukça tehlikeli olabileceğini belirten Uzman Dr. Emre Sönmez, "Kişilerde uzun süre oturunca, özellikle 8 saatin ya da 4 saatin üzerinde uzun süre oturmanın bacak damarlarında, toplardamarlarda pıhtılaşma yapar. Özellikle risk faktörü olan, kanser rahatsızlığı, gebe, şoför, 4 saatten uzun süre oturarak yolculuk yapması gereken yolcular ileri yaştalarsa bacak toplardamarlarında pıhtılaşma meydana geliyor ve buradan kopan pıhtılar akciğer damarları üzerinden akciğere atabiliyor. Bazen büyük pıhtılar ani ölümlere sebep olabiliyor" diye konuştu.

KALP VE AKCİĞER SAĞLIĞI TEHLİKEDE

Akciğere pıhtı atması durumunda görülen belirtileri paylaşan, hastalığın ilerlemesi halinde hastane yatışlarının sıklaştığını ifade eden Dr. Sönmez, bu durumun hem doktorlar hem de hastalar için oldukça zor ve üzücü bir süreç olduğunu belirtti. Uzman Dr. Emre Sönmez, "Bir akciğere pıhtı atma hadisesinde kişi ‘göğüs ağrısı, nefes alırken batma' şikayetiyle başvuruyor. Böyle bir göğüs ağrısı tablosunda şüphelendiğimiz bazı bulgular var. Bunlar için EKG, EKO gibi testlere bakıyoruz ve kişide BT Anjiyo dediğimiz tetkik yapıyoruz. Akut pulmoner emboli (pıhtılaşma) teşhisini koyduğumuzda göğüs hastalıklarıyla beraber ilgili tedavisine başlıyoruz. Eğer hasar kalıcı olursa akciğer, tansiyon, nefes darlığı, efor dispnesi gibi bozukluklar olabiliyor. Yani kişi artık yol ürüyünce, yokuş çıkınca, efor harcadığında nefes nefese kalıp çabuk yorulabiliyor. Bu da ilerleyen dönemlere akciğer hipertansiyona sebep olduğunda ve gerekli tedavileri almadığında çok sık hastane yatışları, sağ kalp yetmezliği, sağ kalp yetmezliğine bağlı ayaklarda şişlik, boyun venözlerinde dolgunluk ve bundan dolayı sık sık vücut akciğer ve bacaklardaki toplardamarlarda ödem tablosuyla hastane yatışları oluyor. Bu da bizim için çok üzücü, hasta için de oldukça yorucu ve olumsuz bir sürece doğru gidiyor" şeklinde konuştu.

HER 30 DAKİKADA BİR AYAĞA KALKIN

Alınması gereken önlemler hakkında bilgi veren Sönmez, "Özellikle yarım saatte bir en az 2 ila 3 dakika kalkıp yürümeliyiz. Bu konuya dair yapılan çalışmalar, 30 dakikada bir 2-3 dakikalık yürüme egzersizi, esneme gerilme egzersizleri yapıldığında bile bu olumsuz tabloyu azalttığını gösteriyor. Hatta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve kardiyoloji derneklerinin kılavuzlarında şöyle bir bilgi geçiyor, ‘kişinin 8 saatten fazla oturması gereken bir durumla karşı karşıya kalması durumu bir sigara içmek kadar sağlığa zararlıdır'" ifadelerini kullandı.