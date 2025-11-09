Denizden yayılan 'zehirli toz'! Çocukların akciğerlerini tehdit ediyor

ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, Salton Denizi’nden yayılan 'zehirli' tozun artması, bölgede yaşayan çocuklarda ölçülebilir düzeyde akciğer hasarına yol açıyor.

DENİZDEN YAYILIYOR, ÇOCUKLAR İÇİN DAHA YÜKSEK RİSK

American Thoracic Society dergisinde yayımlanan çalışmada, Kaliforniya Üniversitesi Irvine kampüsünden araştırmacılar, yaklaşık 10 yaşındaki 500 çocuğun akciğer kapasitesini ölçtü. Çocukların ne kadar hızlı ve ne miktarda hava üfleyebildikleri test edilerek akciğer fonksiyonları değerlendirildi ve bu veriler, Salton Denizi’nden kaynaklanan toz maruziyetiyle karşılaştırıldı.

Sonuçlar, denize yakın yaşayan çocuklarda akciğer fonksiyonlarının daha düşük olduğunu ve "1930’lardaki toz fırtınası zatürresi"ne benzer solunum problemleri görüldüğünü ortaya koydu.

AKCİĞER HASARINI ARTIRIYOR

Bilim insanları, Salton Denizi tozlarının yüksek miktarda bakteriyel zar parçacıkları içerdiğini ve bunların güçlü endotoksinler olarak akciğer hasarını artırabileceğini belirtiyor.

Araştırmacılar, bölgedeki hava kirliliğinin çocuklar üzerindeki etkilerini izlemek ve onları korumak için acil halk sağlığı önlemleri alınması gerektiğini vurguladı.