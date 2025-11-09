Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Denizden yayılan 'zehirli toz'! Çocukların akciğerlerini tehdit ediyor

Denizden yayılan 'zehirli toz'! Çocukların akciğerlerini tehdit ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Denizden yayılan &#039;zehirli toz&#039;! Çocukların akciğerlerini tehdit ediyor
Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yeni bir araştırmaya göre, Kaliforniya'nın Salton Denizi'nden çıkan zehirli toz, özellikle çocuklar olmak üzere yakınlarda yaşayan insanların akciğer sağlığına zarar veriyor. Sonuçlar, "1930’lardaki toz fırtınası zatürresi"ne benzer solunum problemleri görüldüğünü ortaya koydu.

ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, Salton Denizi’nden yayılan 'zehirli' tozun artması, bölgede yaşayan çocuklarda ölçülebilir düzeyde akciğer hasarına yol açıyor.

Denizden yayılan 'zehirli toz'! Çocukların akciğerlerini tehdit ediyor - 1. Resim

DENİZDEN YAYILIYOR, ÇOCUKLAR İÇİN DAHA YÜKSEK RİSK

American Thoracic Society dergisinde yayımlanan çalışmada, Kaliforniya Üniversitesi Irvine kampüsünden araştırmacılar, yaklaşık 10 yaşındaki 500 çocuğun akciğer kapasitesini ölçtü. Çocukların ne kadar hızlı ve ne miktarda hava üfleyebildikleri test edilerek akciğer fonksiyonları değerlendirildi ve bu veriler, Salton Denizi’nden kaynaklanan toz maruziyetiyle karşılaştırıldı.

Sonuçlar, denize yakın yaşayan çocuklarda akciğer fonksiyonlarının daha düşük olduğunu ve "1930’lardaki toz fırtınası zatürresi"ne benzer solunum problemleri görüldüğünü ortaya koydu.

AKCİĞER HASARINI ARTIRIYOR

Bilim insanları, Salton Denizi tozlarının yüksek miktarda bakteriyel zar parçacıkları içerdiğini ve bunların güçlü endotoksinler olarak akciğer hasarını artırabileceğini belirtiyor.

Araştırmacılar, bölgedeki hava kirliliğinin çocuklar üzerindeki etkilerini izlemek ve onları korumak için acil halk sağlığı önlemleri alınması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

"Yüzyılın Konut Projesi"nde başvurular yarın başlıyor! Ücretten kimler muaf olacak? İşte tüm detaylar...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
5 aydır ağrı çekiyordu… Bir saatlik operasyonda 213 taş çıktı - Sağlık5 aydır ağrı çekiyordu… Bir saatlik operasyonda 213 taş çıktıKayınvalideden damada hayat bağışı… “20 yıl önce kızını aldık, şimdi böbreğini” - SağlıkKayınvalideden damada hayat bağışı… “20 yıl önce kızını aldık, şimdi böbreğini”Remzi Uyar rekora gidiyor! 15 yılda 3 defa böbrek nakli yapıldı - SağlıkRemzi Uyar rekora gidiyor! 15 yılda 3 defa böbrek nakli yapıldıAraştırmalar ortaya koydu: Dört kişiden birinin kronik hastalığı var - SağlıkDört kişiden birinin kronik hastalığı varSoğuk algınlığıyla gitti, verem teşhisi konuldu! Hüseyin Yılmaz kurtarılamadı - SağlıkSoğuk algınlığıyla gitti, verem teşhisi konuldu! Hüseyin Yılmaz kurtarılamadıEtlik Şehir Hastanesi'nde 3 yılda 15 milyonun üzerinde muayene! - Sağlık3 yılda 15 milyonun üzerinde muayene!
Sonraki Haber Yükleniyor...