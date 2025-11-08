Remzi Uyar rekora gidiyor! 15 yılda 3 defa böbrek nakli yapıldı

ZİYNETİ KOCABIYIK - Sakarya’da emlakçılık yapan 41 yaşındaki Remzi Uyar, ablasından aldığı üçüncü böbrekle yeniden hayata tutundu. Daha önce eşinden ve küçük ablasından böbrek nakli yapılan Uyar, üçüncü nakille, dünyada en çok böbrek nakli ameliyatı yapıldığı resmî olarak doğrulanan ve yedi defa böbreği değişen Hollandalı Björn van Empel’in rekoruna yaklaştı.

Yüksek tansiyon, geceleri sık tuvalete çıkma ve yorgunluk şikâyetleri ile doktora başvuran Remzi Uyar’a 17 sene önce kronik böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Bir süre böbrek fonksiyonlarını korumak ve hastalığın ilerleyişini yavaşlatmak için ilaç tedavisi yapıldı. Ancak hastalığı ilerleyen Uyar, son dönem böbrek hastası hâline gelince eşinden aldığı böbrekle hayata tutundu.

Uyar, 10 yıl boyunca nakil böbreği ile sağlıklı şekilde yaşadı. Fakat 10 yılın sonunda tansiyonu yeniden yükselmeye, idrar miktarı azalmaya başladı. Zaman zaman ateş atakları da geçiriyordu. Yeniden tedavi altına alındı ancak yapılan bütün müdahalelere rağmen böbreğini kaybetti.

41 YAŞINDA 4 FARKLI BÖBREĞİ OLDU

Tekrar başa dönülmüştü. Bu defa kardeşinin diyalize girmesine gönlü razı olmayan ablası gönüllü verici oldu. Uyar, altı sene önce yeniden ameliyat masasına yattı ve ablasının böbreği ile diyalizden kurtuldu. Ancak kısa bir süre sonra kronik rejeksiyon yani böbreğin yaşlanması ve fonksiyonlarını kaybetmesi sebebiyle ikinci nakil böbreği de çalışmaz hâle geldi.

Yeni bir böbrek bulunamazsa Uyar’ın hayatta kalabilmek için tek çaresi diyalize girmek olacaktı ki, Uyar için diyaliz günleri başladı. Ancak vücudu kaldıramıyordu. Bu defa da kardeşinin acı çekmesine razı olmayan bir diğer ablası canlı verici oldu. İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezinden Prof. Dr. Mehmet Tokaç ve ekibi tarafından yapılan ameliyatla Remzi Uyar’a üçüncü defa böbrek takıldı. Böylece Remzi Uyar henüz 41 yaşında iken dört farklı böbrek değiştirmiş oldu.

"AİLEM SAYESİNDE HAYATTAYIM"

Remzi Uyar, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Üçüncü kez hayata döndüm. Ailem olmasa belki bugün burada olamazdım. Ablam beni yeniden hayata döndürdü. Her bağış, bir insanın hayatını değiştiriyor."

Türkiye’de yaklaşık 26 bin kişi böbrek bekliyor. Bekleme listesindeyken hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. Kadavradan organ bağış oranlarının son derece düşük olduğu ülkemizde böbrek nakilleri daha çok canlı vericilerden yapılıyor.

NAKİL BÖBREĞİN ORTALAMA ÖMRÜ 10 YIL

Operasyonu gerçekleştiren genel cerrahi ve organ nakli uzmanı Prof. Dr. Mehmet Tokaç her nakil böbreğin bir ömrü olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Nakil bir böbreğin ortalama 10 yıl sağlıklı kalma oranı yüzde 70-75 civarındadır. Bu hastada da aynısı oldu. Nakledilen böbrekler sürekli olarak takip edilmelidir. Meydana gelebilecek herhangi bir anormal durum takiplerde analizlerle fark edilebilir. Hastalarımıza takiplerini aksatmamalarını söylüyoruz. Kontrol altında oldukları sürece analizlerle erken rejeksiyonlar (böbreğin yaşlanması) yakalanabilir. Tıbbi müdahale şansı varsa tedavi edilebilir.

Burada amaç herkesin nakile ulaşması ve daha sonra da nakledilen organların uzun süre nasıl kullanılabileceğinin yolunu aramak olacaktır. Bunun için de düzenli ilaç kullanımı ve düzenli kontrollere vurgu yapmak gerekir. Tam da Organ Bağış Haftası’nda böyle bir hikâyeye tanıklık etmek çok anlamlı. Sadece nakil bekleyen değil, ikinci hatta üçüncü naklini bekleyen hastalarımız da artık listelerde yer alıyor. Bu insanlar için her bağış bir kahramanlık örneği. Remzi Bey’in ablası da onlardan biri."

HER GÜN 10 KİŞİ UMUT KUYRUĞUNDA HAYATINI KAYBEDİYOR

Türkiye’de her gün ortalama 10 kişinin organ bulamadığı için hayatını kaybettiğini vurgulayan İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, temel hedefin beyin ölümü sonrası organ bağışı sayısının artırılması olduğuna vurgu yaptı. “3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası” kapsamında çağrı yapan Prof. Dr. Dinçkan, “Bir kişi sekiz hayata umut oluyor. Bir bağış ile en az sekiz kişinin kahramanı olmak istemez misiniz?” dedi.

BAĞIŞ YÜZDE 15 ARTTI

Covid döneminde çok düşük seviyelere gerileyen kadavradan organ bağışı rakamlarının giderek yükseldiğini söyleyen Prof. Dr. Dinçkan daha bu yıl bitmeden kadavra bağışı ile yapılan nakil sayılarında kabaca yüzde 15 artış yaşandığını söyledi. Organlarını bağışlayan bir kişinin sekiz kişinin hayatına dokunduğunu aktaran Prof. Dr. Dinçkan, “Dolayısı ile Organ bağışında son zamanlarda ülke olarak olumlu bir artış içindeyiz ve toplum olarak bu pozitif gelişmeler umudumuzu arttırıyor” değerlendirmesini yaptı.