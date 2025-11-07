Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Etlik Şehir Hastanesi'nde 3 yılda 15 milyonun üzerinde muayene!

Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi 3 yılda 15 milyonun üzerinde muayene hizmeti sundu. Hastanede, 2022'den bu yana 3 milyondan fazla acil muayene ve 452 bini aşkın ameliyat yapıldı.

Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi, açıldığı 2022 yılından bu yana 15 milyonun üzerinde hastaya sağlık hizmeti verdi.

Hastaneden yapılan açıklamada, Avrupa'nın en büyük sağlık kompleksleri arasında yer alan Etlik Şehir Hastanesinin, 1 milyon metrekare kampüs alanı, 207 bin metrekare oturum ve 1 milyon 145 bin metrekare kapalı alanıyla modern tıbbın merkezlerinden biri haline geldiği belirtildi.

BUGÜNE KADAR 15 MİLYON MUAYENE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Açıklamada, 2022'de hizmete giren hastanede, bugüne kadar 15 milyonun üzerinde poliklinik muayenesi, 3 milyondan fazla acil muayene ve 452 bini aşkın ameliyat gerçekleştirildiği bilgisi verildi.  Hastanenin, 4 bin 50 tescilli yatak, 771 yoğun bakım yatağı ve 5 bin 753 araç kapasiteli kapalı otoparkıyla sağlık hizmeti sunduğu ifade edildi. Hastanede her yıl 34 binden fazla doğum, 655 hiperbarik tedavisi, 3 bin 459 diyaliz ve 378 suda doğum gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Etlik Şehir Hastanesinde 3 bin 750 akademisyen ve 4 bin 500'ün üzerinde sağlık çalışanının görev yaptığı ifade edildi.

