PTT hafta sonu açık mı? PTT çalışma saatleri araştırılıyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), hafta içi standart mesai saatlerinde hizmet vermektedir. Ancak hafta sonu çalışma düzeni, şubenin bulunduğu konuma göre farklılık gösterebiliyor. İşlem yapmadan önce, gidilecek şubenin açık olup olmadığı arama motorlarında araştırılıyor.

PTT HAFTA SONU AÇIK MI?

Merkez PTT şubeleri dışında cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü ise belli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30’a kadar hizmet verirken Pazar günü ise tüm PTT şubeleri kapalıdır.

Pazar günleri PTT şubelerinde herhangi bir işlem yapılmaz ve kargo dağıtımı gerçekleşmez.

Kargo çalışma saatleri şu şekildedir;

Pazartesi: 08.30-17.30

Salı: 08.30-17.30

Çarşamba: 08.30-17.30

Perşembe: 08.30-17.30

Cuma: 08.30-17.30

Cumartesi: 08.30-13.30 (Belli başlı şubeler hizmet vermektedir)

Pazar: Kapalı