Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > PTT hafta sonu açık mı? PTT çalışma saatleri araştırılıyor

PTT hafta sonu açık mı? PTT çalışma saatleri araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PTT hafta sonu açık mı? PTT çalışma saatleri araştırılıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Posta, kargo ve diğer işlemlerini hafta sonuna bırakan vatandaşlar, PTT şubelerinin Cumartesi ve Pazar günleri hizmet verip vermediğini merak ediyor. Kargo gönderme ve teslim alma işlemleri olanlar "PTT hafta sonu açık mı?" sorusuna cevap arıyor.

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), hafta içi standart mesai saatlerinde hizmet vermektedir. Ancak hafta sonu çalışma düzeni, şubenin bulunduğu konuma göre farklılık gösterebiliyor. İşlem yapmadan önce, gidilecek şubenin açık olup olmadığı arama motorlarında araştırılıyor.

PTT hafta sonu açık mı? PTT çalışma saatleri araştırılıyor - 1. Resim

PTT HAFTA SONU AÇIK MI? 

Merkez PTT şubeleri dışında cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü ise belli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30’a kadar hizmet verirken Pazar günü ise tüm PTT şubeleri kapalıdır.

PTT hafta sonu açık mı? PTT çalışma saatleri araştırılıyor - 2. Resim

Pazar günleri PTT şubelerinde herhangi bir işlem yapılmaz ve kargo dağıtımı gerçekleşmez.

Kargo çalışma saatleri şu şekildedir;

Pazartesi: 08.30-17.30

Salı: 08.30-17.30

Çarşamba: 08.30-17.30

Perşembe: 08.30-17.30

Cuma: 08.30-17.30

Cumartesi: 08.30-13.30 (Belli başlı şubeler hizmet vermektedir)

Pazar: Kapalı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aşırı makyaj yapıp TikTok'ta yayın açanlara kötü haber! Yargıtay "boşanma" sebebi saydı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
KYK bursu ne zaman yatacak 2026? İlk ödeme tarihleri merak ediliyor - HaberlerKYK bursu ne zaman yatacak 2026? İlk ödeme tarihleri merak ediliyorSığınak Yönetmeliği değişikliği nedir, neler zorunlu olacak? Bakan Kurum açıkladı! - HaberlerSığınak Yönetmeliği değişikliği nedir, neler zorunlu olacak? Bakan Kurum açıkladı!Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? EuroLeague heyecanı sürüyor - HaberlerAnadolu Efes - Olimpia Milano maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? EuroLeague heyecanı sürüyorAral Şimşir hangi takımda, kaç yaşında, nereli? A Milli Takım aday kadroya dahil oldu! - HaberlerAral Şimşir hangi takımda, kaç yaşında, nereli? A Milli Takım aday kadroya dahil oldu!Mehmet Fatih Saraç kimdir, neden gözaltına alındı? - HaberlerMehmet Fatih Saraç kimdir, neden gözaltına alındı?17. Dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları belli oldu mu? ÖGG sonuçları sorgulama ekranı bugün açılıyor - Haberler17. Dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları belli oldu mu? ÖGG sonuçları sorgulama ekranı bugün açılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...