Aral Şimşir hangi takımda, kaç yaşında, nereli? A Milli Takım aday kadroya dahil oldu!

ARAL ŞİMŞİR HANGİ TAKIMDA?

Aral Şimşir profesyonel futbol kariyerini Danimarka Süper Ligi ekiplerinden Midtjylland takımında sürdürüyor.

Avrupa futbolunda yetişen genç oyuncu, kulübünde gösterdiği performansla hem ligde hem de uluslararası maçlarda dikkat çekmeyi başardı. Oyuncu daha önce kısa süreliğine Norveç ekibi FK Jerv’de kiralık olarak forma giydi ve orada da önemli tecrübeler elde etti.

ARAL ŞİMŞİR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

23 yaşındaki Aral Şimşir 19 Haziran 2002 tarihinde Danimarka’nın Koge şehrinde dünyaya geldi. Aslen Sivaslı bir ailenin çocuğu olan genç futbolcu memleketini simgelemek için forma numarası olarak Sivas’ın plaka kodu olan 58 numarayı tercih ediyor.

ARAL ŞİMŞİR HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Aral Şimşir, sol kanat ve forvet pozisyonlarında görev yapan hücum ağırlıklı bir Türk oyuncu. Milli Takım Aday Kadro'ya dahil olan Aral Şimşir şimdiden gündemde yer buldu.