Aral Şimşir hangi takımda, kaç yaşında, nereli? A Milli Takım aday kadroya dahil oldu!

Aral Şimşir hangi takımda, kaç yaşında, nereli? A Milli Takım aday kadroya dahil oldu!

- Güncelleme:
Aral Şimşir hangi takımda, kaç yaşında, nereli? A Milli Takım aday kadroya dahil oldu!
A Milli Takım, Futbol, Dünya Kupası, Bulgaristan, Haber
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör yönetimindeki milli takımda sürpriz bir isim dikkat çekti! Genç futbolcu Aral Şimşir, ilk kez A Milli Takım’a davet edildi. Aral Şimşir hangi takımda, kaç yaşında, nereli araştırılmaya başlandı.

ARAL ŞİMŞİR HANGİ TAKIMDA?

Aral Şimşir profesyonel futbol kariyerini Danimarka Süper Ligi ekiplerinden Midtjylland takımında sürdürüyor.

Avrupa futbolunda yetişen genç oyuncu, kulübünde gösterdiği performansla hem ligde hem de uluslararası maçlarda dikkat çekmeyi başardı. Oyuncu daha önce kısa süreliğine Norveç ekibi FK Jerv’de kiralık olarak forma giydi ve orada da önemli tecrübeler elde etti.

Aral Şimşir hangi takımda, kaç yaşında, nereli? A Milli Takım aday kadroya dahil oldu! - 1. Resim

ARAL ŞİMŞİR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

23 yaşındaki Aral Şimşir 19 Haziran 2002 tarihinde Danimarka’nın Koge şehrinde dünyaya geldi. Aslen Sivaslı bir ailenin çocuğu olan genç futbolcu memleketini simgelemek için forma numarası olarak Sivas’ın plaka kodu olan 58 numarayı tercih ediyor.

Aral Şimşir hangi takımda, kaç yaşında, nereli? A Milli Takım aday kadroya dahil oldu! - 2. Resim

ARAL ŞİMŞİR HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Aral Şimşir, sol kanat ve forvet pozisyonlarında görev yapan hücum ağırlıklı bir Türk oyuncu. Milli Takım Aday Kadro'ya dahil olan Aral Şimşir şimdiden gündemde yer buldu.

