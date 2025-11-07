Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Fanatik balıkçı Avrupa maçı sonrası çıldırdı! Hamsinin kilosunu 25 TL'den sattı

Fanatik balıkçı Avrupa maçı sonrası çıldırdı! Hamsinin kilosunu 25 TL'den sattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsunspor UEFA Konferans Ligi'nde lider oldu, kentte büyük sevinç yaşandı. Fanatik bir balıkçı ise 1,5 ton hamsiyi kilosu 100 TL yerine 25 TL'den satışa çıkardı. Hamsiler kapış kapış satılırken, fanatik balıkçı ise "Farklı kampanyalar ile Samsunspor’un başarılarını kutlayacağız" dedi.

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden ve 36 takım arasında 3 maçta da gol yemeden lider bulunan Samsunspor, şehirde olumlu bir hava estirdi. Fanatik Samsunspor taraftarı olan Habil Yurtseven (42) daha önceden verdiği, "Samsunspor Avrupa’da lider olursa bedava balık dağıtacağım" sözünü yerine getirdi.

Bedava dağıtmasa da bugün Samsun'da kilosu 100 TL'den satılan hamsiyi 25 liradan vatandaşlara ulaştırdığını dile getiren Yurtseven, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Fanatik balıkçı Avrupa maçı sonrası çıldırdı! Hamsinin kilosunu 25 TL'den sattı - 1. Resim

"SEMBOLİK BİR RAKAM BELİRLEDİM"

"Samsunspor taraftarı olarak çok çileler çektik" diyen Yurtseven, "Köy takımlarına karşı, stadı olmayan yerlerde takımımızı destekledik. Transfer tahtamız da kapalıydı. İnanmış bir topluluk olarak bugün Avrupa'dayız. Ben de ‘Samsunspor Avrupa’ya gitsin, bedava balık dağıtacağım’ dedim. Maksadım bedava balık dağıtmaktı ama öyle olsa herkes gelip almazdı. O yüzden sembolik bir rakam belirledim" ifadelerini kullandı.

Fanatik balıkçı Avrupa maçı sonrası çıldırdı! Hamsinin kilosunu 25 TL'den sattı - 2. Resim

"2 KİLOSUNU 50 TL'DEN SATIYORUM"

Yurtseven, "Bugün hamsinin kilosu 100 TL’den satılıyor. Ben de 2 kilosunu 50 TL’den satıyorum. Arabamda 1,5 ton hamsi var. Onu da bugün 2 saatte satacağım. Şu anda 75 kasa hamsimi satmaya başladım. Avrupa’da ilk 8’e kalacağımıza da inanıyorum. Tüm takım 90 dakika takımımızı destekliyor. Babadan balıkçıyız. Farklı kampanyalar ile Samsunspor’un başarılarını kutlayacağız" dedi.

Kampanya karşısında kayıtsız kalmayan vatandaşlar da balıklara ilgi gösterdi. Vatandaşlar kilolarca balığı 25 TL’den alırken, şu anda diğer yerlerde hamsinin kilosunun 100 TL olduğunun altını çizdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İspanya'nın Türkiye ve Gürcistan maçları aday kadrosu açıklandıSürgündeki eski İspanya Kralı Juan Carlos 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sapanca'da villada esrarengiz ölüm! Her şey otopsiyle ortaya çıkacak - 3. SayfaSapanca'da villada esrarengiz ölüm! 2 kişi hayatını kaybettiZonguldak'taki cinayette flaş gelişme! Fuhuş çetesi yalan çıktı, olayın aslını muhtar açıkladı - 3. SayfaFuhuş çetesi yalan çıktı, muhtar gerçeği açıkladıİstanbul'da 50 milyon liralık büyük operasyon: 125 bin kaçak oyuncak ele geçirildi! - 3. Sayfaİstanbul'da kaçak oyuncak deposuna baskınİstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon! Gözaltılar var - 3. Sayfaİstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonElazığ’da umutlu bekleyişte 3. gün: 250 kişi kayıp otizmli çocuğu arıyor - 3. SayfaElazığ’da umutlu bekleyişte 3. gün: 250 kişi kayıp otizmli çocuğu arıyorFethiye'de feci kaza! Freni patlayan kamyon öğrenci servisine çarptı - 3. SayfaFethiye'de feci kaza! Freni patlayan kamyon öğrenci servisine çarptı
Sonraki Haber Yükleniyor...