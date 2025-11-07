Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Elazığ’da umutlu bekleyişte 3. gün: 250 kişi kayıp otizmli çocuğu arıyor

Elazığ’da umutlu bekleyişte 3. gün: 250 kişi kayıp otizmli çocuğu arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Elazığ’da umutlu bekleyişte 3. gün: 250 kişi kayıp otizmli çocuğu arıyor
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’i bulma çalışmaları 3. gününde devam ediyor. 250 kişilik ekip, hem kara hem havadan arama yapıyor.

Olay, önceki gün merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi'nde meydana geldi. 

KİMSENİN HABERİ OLMADAN EVDEN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen öğlen saatlerinde kimsenin haberi olmadan evden çıktı. Ailesi ve mahalle sakinleri Bilen'i tüm aramalarına rağmen bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. 

Elazığ’da umutlu bekleyişte 3. gün: 250 kişi kayıp otizmli çocuğu arıyor - 1. Resim

DAHA ÖNCE DE KAÇMIŞ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, PAK ve UMKE ekibi sevk edildi. Daha önce de birkaç kez evden kaçtığı ve suyu sevdiği öğrenilen çocuğun bulunması için ekipler arama çalışması başlattı. 

Elazığ’da umutlu bekleyişte 3. gün: 250 kişi kayıp otizmli çocuğu arıyor - 2. Resim

ÇALIŞMALAR 3. GÜNÜNDE

İz takip köpeğinin de destek verdiği arama çalışmaları özellikle bölgedeki derede yoğunlaştırıldı. Dere içinde ve çevresindeki taramalarda bir ize rastlanılmazken çalışmalar daha geniş bölgeye yayıldı. Birçok kurum ve çevre illerin desteği ile arama çalışmalarına katılan personel sayısı 250'ye çıkartıldı.

Elazığ’da umutlu bekleyişte 3. gün: 250 kişi kayıp otizmli çocuğu arıyor - 3. Resim

Arama çalışmaları 3'üncü gününde hem havadan hem de karadan sürüyor.

Elazığ’da umutlu bekleyişte 3. gün: 250 kişi kayıp otizmli çocuğu arıyor - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fethiye'de feci kaza! Freni patlayan kamyon öğrenci servisine çarptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fethiye'de feci kaza! Freni patlayan kamyon öğrenci servisine çarptı - 3. SayfaFethiye'de feci kaza! Freni patlayan kamyon öğrenci servisine çarptıTürkiye'nin konuştuğu aile! Çocuğu ve eşi kaybolan adam sessizliğini bozdu - 3. SayfaÇocuğu ve eşi kaybolan adam ilk defa konuştuKadın gardiyana yapay zekayla müstehcen video yaptı! Akılalmaz tezgah böyle bozuldu - 3. SayfaGardiyana yapay zekayla müstehcen video yaptı!Uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi! Çok sayıda gözaltı var - 3. SayfaUyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi! Çok sayıda gözaltı varGaziantep'te 'usulsüz satış' operasyonu: 30 bin ilaç ele geçirildi - 3. Sayfa'Usulsüz satış' operasyonu: 30 bin ilaç ele geçirildiDenizli'de korkunç olay! Yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra traktörün altında bulundu - 3. SayfaYaşlı çift traktörün altında ölü bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...