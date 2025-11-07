Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da 50 milyon liralık büyük operasyon: 125 bin kaçak oyuncak ele geçirildi!

İstanbul Fatih'te bir depoya düzenlenen operasyonda 50 milyon lira değerinde 125 bin 875 kaçak oyuncak ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

FATİH'TE DEPOYA OPERASYON

Kente gümrük kaçağı eşyalar getirildiği bilgisini alan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda Fatih ilçesinde bir depoyu tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

KAÇAK 125 BİN 875 OYUNCAK ELE GEÇİRİLDİ

Adresteki aramalarda ise piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu değerlendirilen kaçak 125 bin 875 oyuncak ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

