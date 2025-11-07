Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon! Gözaltılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beyoğlu’nda bir iş yerini kurşunlayan yeni nesil suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, Beyoğlu’nda 5 Kasım’da bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayına ilişkin şüpheliler belirlendi. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda E.S. ile yaşı küçük M.L.K. ve M.H.’yi gözaltına aldı. Şahısların olayda kullandıkları 1 adet tabanca ve 2 adet çelik yelek ele geçirildi.

Öte yandan, çalışmaların devamında olaya karıştıkları tespit edilen şüphelilerin de yakalanmasına ilişkin Beyoğlu, Sultangazi ve Sarıyer ilçelerinde bulunan 2 iş yeri, 8 ikamet adresi olmak üzere toplam 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda H.K., E.T., A.K. ve K.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 3 Kasım’da Zeytinburnu’ndan çalındığı belirlenen 1 adet motosiklet bulundu. Yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

