Sivaslı mühendisten hayrete düşüren buluş! Radyasyonu engelleyen yastık geliştirdi

Sivas’ta yaşayan Yıldıray Aluç, doğadaki minerallerin insan sağlığı üzerindeki faydalarını incelerken dikkat çeken bir buluş geliştirdi.

ELEKTROMANYETİK ALANI ENGELLEYEN YASTIK GELİŞTİRDİ

Sivas'ta bol miktarda bulunan manyetik, barit ve grafit gibi mineralleri, aromatik bitkiler ve doğal koku-nem alıcı tabletlerle bir araya getirerek, elektromanyetik alanı soğuran bir yastık tasarladı. Aluç, bu malzemelerin bir araya getirilmesiyle gün içinde elektromanyetik alana maruz kalan kişilerin dinlenme sürecinde rahatlamasını amaçlıyor.

RADYASYONA SON: CEP TELEFONUNU BİLE ENGELLİYOR

Özellikle cep telefonları, modemler ve diğer elektronik cihazların oluşturduğu radyasyondan insanların daha az etkilenmesini hedefleyen Aluç, yastığın astar kısmına içerisine mineralleri koyduğu özel cepler dikiyor ve cep sayısını talebe göre değiştirilebiliyor. Yıldıray Aluç, deneme amaçlı bir cep telefonu yastığın içine yerleştirilip arandığında ‘aradığınız kişiye ulaşılamıyor' uyarısı aldığını söyleyerek, "Bu sonuç, yastığın elektromanyetik alanı etkin şekilde engellediğini gösterdi. Yastığı kullananlar ise daha rahat uyuduklarını söylüyorlar" dedi.

"İNSANLAR UYUYAMIYOR"

İnsanların hizmetine sunmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Yıldıray Aluç, "Sivas'ta bulunan bitki ve minareleri insanlar için nasıl kullanırız diye düşündüm. Daha sonra bu mineral ve bitkilerin elektromanyetik alan ve manyetik alan soğurucu özelliği olduğunu fark ettik. Bu sonuca ise yapılmış bilimsel çalışmalar ve kendi denemelerimiz ile anladık. Bunu da insanların hizmetine sunmak için böyle bir çalışma yaptık. İnsanlar, gün içerisinde çalışıyor ve akşam evlerine yorgun bir şekilde dönüyorlar. Gün içerisinde internet ağına, modemlerin ve cep telefonların elektromanyetik alanlarına maruz kalıyorlar. Eve geldikleri zaman uykuya dalamama problemleri oluyor. Uyduklarında ise uykularını alamıyorlar. Biz de bunların önüne geçmek için doğada bulunan minerallerin elektromanyetik alan ve manyetik alan özelliğinden faydalanarak bir yastık yaptık. Yastığın içerisine Sivas'ta bol bulunan manyetit ve barit bulunuyor. Elektromanyetik alanı soğurması içinde özel bir kumaş kullanıyoruz. Ama Sivas'ta bulunan bazı minareler bunu doğal olarak önleyebiliyor" dedi.

"ELEKTROMANYETİK ALANDAN ETKİLENMİYORSUNUZ"

Yastığı kullananların rahat uyuduğunu söyleyen Aluç, "Yastığı yaparken ise önce astarımızı diktik. Astarın içerisine ise cepler diktik. Cep sayısı kişiye göre değişebilir. Ceplerin içerisini ise minareler ile doldurduk. İçerisine koku ve nemi alması için de bir ürün koyduk. Bu işlemleri yaptıktan sonra doğal radyasyon emici olan yünümüzde yastığın içerisine doldurduk. Denemek amaçlı telefonumuzu yastığın içerisine koyduk ve telefonla arama yaptığımızda ‘aradığınız kişiye ulaşılamıyor' dedi. Ek olarak ise madenden yapılan kumaşı astara komple kaplıyoruz. Bu sayede elektromanyetik alandan etkilenmiyorsunuz. Çocuklar radyasyondan etkilenmesin diye beşiklerin üzerine de kullanılabilir. Radyasyona bağlı kalınarak çalışan bazı işlerde, kişiler buna uygun kıyafet dikilebilir. Yastığı kullananlar ise daha rahat uyuduklarını söylüyorlar" diye konuştu.