Sakarya'da tepki çeken görüntü! "Belediye yapar, vatandaş böyle çalar"

Sakarya'da tepki çeken görüntü! "Belediye yapar, vatandaş böyle çalar"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sakarya&#039;da tepki çeken görüntü! &quot;Belediye yapar, vatandaş böyle çalar&quot;
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da bir şahıs, parkta bulunan yapının korkuluklarını gündüz vakti yerinden söktü. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülenirken, "Belediye yapar, vatandaş böyle çalar" dediği duyuldu.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Yazlık Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı kenarındaki parkta yer alan yapının korkuluklarını yerinden sökmeye başladı.

Çevredeki vatandaşların hayret ile izlediği o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, bir kişinin korkulukları tek tek yerinden sökerek kenara koyduğu anlar yer aldı.

Olayı cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş ise, "Belediye yapar, vatandaş böyle çalar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

