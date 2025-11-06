Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Sakarya'da sıcak saatler! Kovalamaca polisin havaya ateş açması ile son buldu

Sakarya'da sıcak saatler! Kovalamaca polisin havaya ateş açması ile son buldu

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da istihbaratı değerlendiren narkotik polisleri uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen otomobilin peşine düştü. Uzun süren kovalamacanın ardından zanlılar hava ateş açarak yakalandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde narkotik polisleri, uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen otomobili kilometrelerce kovaladı. Zanlılar Adapazarı ilçesinde aracı durdurduktan sonra yaya olarak kaçmaya başladı...

Sakarya'da sıcak saatler! Kovalamaca polisin havaya ateş açması ile son buldu - 1. Resim

'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇTILAR

Gece saatlerinde meydana gelen olayda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarı çalışma neticesinde uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen 34 BD 077 plakalı Volkswagen marka otomobili, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde durdurmak istedi. Ekiplerin ‘Dur' ihtarına uymayan araç, kaçmaya başladı.

Sakarya'da sıcak saatler! Kovalamaca polisin havaya ateş açması ile son buldu - 2. Resim

Ekipler ve otomobil arasında kilometrelerce yaşana kovalamanın ardından 3 şüphelinin bulunduğu otomobil, Adapazarı ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde durduruldu. Yaya olarak kaçmaya çalışan şahıslar, polis ekiplerinin havaya ateş açması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Otomobil ise incelenmek üzere otoparka çekildi.

