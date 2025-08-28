Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Burdur'da polisin "dur" ihtarına uymayan şahıs kaza yaptı! 10 yaralı

Burdur'da polisin "dur" ihtarına uymayan şahıs kaza yaptı! 10 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Burdur'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, bir otomobile ve polis aracına çarptı. Meydana gelen kazada 3'ü polis 10 kişi yaralandı.

Burdur-Antalya kara yolu Necati Bey Mahallesi'nde otomobilin sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. İçerisinde İrfan G. (30), Mehmet Y. (26) ve Melih Y.'nin bulunduğu otomobil, kovalamacada önce polis aracına, daha sonra karşı şeride geçerek başka bir otomobile çarptı. Kazada 3'ü polis 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAZADA YARALANANLAR

Kazada polis memurları S.Y. (34), F.K. (44), M.K. (41) ve diğer araçlarda bulunan İrfan G, Mehmet Y, Melih Y. ile Bayram K. (37), Ayşenur K. (34), Ayşe C.K. (11) ve İbrahim E.K. (13) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

