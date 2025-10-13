CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki protestolara yönelik 'provokatif paylaşım' soruşturması: 20 şüpheli hakkında dava

İstanbul Valiliğinin bazı ilçelerde miting, toplantı ve gösteri yasağının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığının önündeki olaylara ilişkin "sosyal medyada halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşımlarla" ilgili soruşturmada toplam 20 sanık hakkında dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 20 sanık hakkında "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

İddianamede, şüphelilerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlara yer verilerek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin raporları aktarıldı.

Toplam 20 sanığın, "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

NE OLMU Ş TU?

İstanbul Valiliği, 7 Eylül’de yaptığı açıklamada Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de her türlü miting, basın açıklaması, açık alan toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi etkinliklerin yanı sıra el ilanı dağıtımı ve pankart ya da afiş asılmasının yasaklandığını duyurmuştu. Yasak, 7 Eylül saat 20.00’den başlayıp 10 Eylül Çarşamba saat 23.59’a kadar geçerli olacak şekilde ilan edilmişti.

Valiliğin kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili, sosyal medyada halkı kışkırtıcı paylaşımlarla kişileri sokağa çıkmaya ve suç işlemeye davet eden hesaplar üzerinde çalışma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 214. maddesi uyarınca “suç işlemeye tahrik” suçundan soruşturma açtı.

Şüphelilerden 14’ü yakalanırken, 10’unun adreslerinde bulunamadığı belirlendi. Savcılık, yakalanan 14 şüpheliden 9’unun ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesi için emniyete talimat verdi. Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 9 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.tir.