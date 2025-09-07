Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde protesto

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde protesto

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde protesto
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, mahkemenin "tedbiren görevden uzaklaştırma ve geçici kurul atama kararı"na tepki gösterdi.

CHP İstanbul Gençlik Kollarınca, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılarak geçici kurul atanmasının ardından İstanbul İl Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Çelik'e ve partiye destek vermek için İstanbul İl Başkanlığı önünde saat 23.00'te toplanma çağrısı yapıldı.

İstanbul Valiliğince de bazı ilçelerde 3 gün süreyle toplantı, miting, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, anma töreni gibi eylem ve etkinliklerin yasaklanmasının ardından polis ekiplerince CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemi alındı.

Ekipler, binanın bulunduğu alana çıkan yolları giriş ve çıkışa kapattı. Ekipler, il binasının önüne ilerlemeye çalışan partililere izin vermedi.

Kalabalığın il binası önündeki bekleyişi sürüyor.

