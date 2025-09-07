İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz

Mahkeme kararı ile CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, pazartesi günü İstanbul CHP il binasında çalışmalara başlayacağını duyurmuştu. Kayyım kararı sonrası Tekin'in CHP binasına girişinin engelleneceği iddiası ortaya atılırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sokak çağrısı yaptı.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliğinden ardından bu kez de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin ara kararı ile CHP'nin İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulunun görevden tedbiren uzaklaştırıldığını, yerine Geçici Kurul'un görevlendirilmesine karar verildiğini hatırlattı.

"HALKI SOKAĞA DÖKMEYE ÇALIŞMAK AÇIKÇA HUKUKA MEYDAN OKUMAKTIR"

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: