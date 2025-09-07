Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin'in göreve başlayacağını duyurması ve buna tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısı yapması sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan net bir açıklama geldi. Mahkeme kararlarını yok saymanın ve halkı sokağa çağırmanın hukuka meydan okumak olduğunu belirten Yerlikaya "Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Mahkeme kararı ile CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, pazartesi günü İstanbul CHP il binasında çalışmalara başlayacağını duyurmuştu. Kayyım kararı sonrası Tekin'in CHP binasına girişinin engelleneceği iddiası ortaya atılırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sokak çağrısı yaptı.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliğinden ardından bu kez de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin ara kararı ile CHP'nin İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulunun görevden tedbiren uzaklaştırıldığını, yerine Geçici Kurul'un görevlendirilmesine karar verildiğini hatırlattı.

"HALKI SOKAĞA DÖKMEYE ÇALIŞMAK AÇIKÇA HUKUKA MEYDAN OKUMAKTIR"

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."

