İstanbul'da 6 ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı!

İstanbul'da 6 ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gündem Haberleri

İstanbul Valiliği, 10 Eylül tarihine kadar bazı ilçelerde her türlü eylem ve gösteriyi yasakladı. Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de miting, basın açıklaması, yürüyüş, stant ve pankart gibi tüm etkinlikler yasak kapsamına alındı.

İstanbul Valiliği, kentte güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle bazı ilçelerde her türlü eylem ve etkinliğin yasaklandığını duyurdu. Valiliğin açıklamasına göre, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde miting, basın açıklaması, açık alan toplantıları ve gösteri yürüyüşleri yasak kapsamına alındı.

Valilik açıklamasında ayrıca, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi etkinliklerin yanı sıra el ilanı dağıtımı ve pankart/afiş asma gibi faaliyetlerin de yasaklandığı belirtildi.

İstanbul Valiliği, vatandaşları söz konusu yasaklara uymaları konusunda uyararak, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanmasının öncelikli olduğunu vurguladı.

VALİ GÜL'DEN PAYLAŞIM

İstanbul Valisi Davut Gül, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin ara kararı ile CHP'nin İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulunun görevden tedbiren uzaklaştırıldığını, yerine Geçici Kurul'un görevlendirilmesine karar verildiğini hatırlattı.

Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul'un, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulunun tüm yetkilerine sahip olup, görevlerinin engellenmesinin hukuken cezai yaptırım doğuracağını belirten Gül, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır. İstanbul'umuzda birlik ve beraberliğin korunması amacıyla, toplantı ve gösteri yasağı kararı da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bu süreçte tüm hemşehrilerimizi sağduyulu davranmaya, hukuka ve demokratik olgunluğa uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
