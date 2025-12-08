Haftanın ilk gününde İstanbullular güne yoğun trafikle başladı. Cevizlibağ, Bahçelievler ile Bakırköy'de trafik durma noktasına gelirken, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 63'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a kadar ulaştı.

İstanbul’da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur bugün de etkisini göstermeye devam ederken, yollarda da trafik oluştu. Trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu ise yüzde 72'ye kadar çıktı.

Cevizlibağ, Bahçelievler ile Bakırköy'de trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Edirne istikametinde de trafik yoğunluğu etkili oldu.

İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 72'ye yükseldi

YOLLAR KİLİTLENDİ

D-100 kara yolunda, Avcılar ile Küçükçekmece arasında Ankara istikametinde, Beylikdüzü'nde Edirne istikametinde, TEM Otoyolu'nun Avcılar mevkiinde oluşan trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşattı.

Anadolu Yakası'nda, D-100 karayolunda Tuzla'dan başlayan trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli'nin girişine kadar sürerken, TEM Otoyolu'nda, Sancaktepe'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar araçlar güçlükle ilerledi.

YÜZDE 72’YE KADAR ÇIKTI

Altunizade, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile Cevizlibağ'daki toplu taşıma duraklarında yolcu yoğunluğu yaşandı.

Trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 63'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a kadar ulaştı.

Öte yandan tramvay, metro, otobüs ve metrobüsleri kullanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre ise kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 72'ye kadar yükseldi.

