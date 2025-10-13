Türkiye - Gürcistan maçının tribün gelirleri Gazze'ye bağışlanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye - Gürcistan maçının tribün gelirlerinin insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışlanacağını duyurdu.

GAZZE HALKINA BAĞIŞLAMA KARARI

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın oynanacak Türkiye - Gürcistan maçının tribün gelirlerini insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışlama kararı almıştır. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede tek ses, tek yürek olarak Ay-Yıldızlı ekibimizi desteklemeye davet ediyoruz." denildi.