Berke Özer ceza alacak mı? Milli Takım kampından ayrılan oyuncu için karar merak ediliyor!

Berke Özer ceza alacak mı, men cezası mı verilecek gibi sorular futbolseverler tarafından merak ediliyor. Federasyon Berke Özer’in kampı terk etmesini, milli takım disiplinine aykırı bir davranış olarak nitelendirdi.

BERKE ÖZER CEZA ALACAK MI?

A Milli Takım kampından ayrılan Berke Özer’in durumu futbol kamuoyunun gündeminde geniş yer buldu. TFF, genç kalecinin izinsiz olarak kampı terk ettiğini duyururken Özer sosyal medyadan yaptığı açıklamada bunun teknik ve idari ekibin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini savundu.

Olayın ardından muhtemel disiplin süreci ve men cezası tartışmaları başladı. Futbol Disiplin Talimatı kapsamında, milli kamp ve müsabakalardan haklı bir sebep olmaksızın ayrılmak 2 aydan 1 yıla kadar men cezasını gerektirebiliyor. Özer’in durumu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilecek ve TFF’nin kararına bağlı olarak FIFA Disiplin Kurulu da sürecin uluslararası geçerliliğini değerlendirecek.

BERKE ÖZER MİLLİ TAKIMDAN AYRILDI MI?

Berke Özer, Bulgaristan maçının ardından teknik ekibin izniyle İstanbul’a döndüğünü belirtti. Maç kadrosunda yer almayan kaleci, kamp süresince motivasyonunda veya iletişiminde herhangi bir aksama olmadığını vurguladı.

Özer kampın moralini bozmak istemediği için maç sırasında değil, dönüşte düşüncelerini teknik ekibe ilettiğini açıkladı. TFF ise Özer’in bu hareketini izinsiz olarak değerlendirdi ve genç kalecinin A Milli Takım’a bir süre çağrılmayabileceğini bildirdi. Yaşanan gelişme sonrası Başakşehir’in kalecisi Muhammed Şengezer kadroya dahil edildi.

BERKE ÖZER MEN CEZASI MI ALACAK?

Futbol Disiplin Talimatı’na göre kamp veya müsabaka yerini izinsiz terk eden oyuncular 2 aydan 1 yıla kadar men cezasına çarptırılabiliyor.

Berke Özer’in PFDK’ya sevk edilmesi beklenirken TFF cezanın uluslararası boyutta geçerliliği için FIFA’ya bilgi verecek. Berke Özer'in ceza alıp almadığı ise henüz netleşmedi.